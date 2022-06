Shadowrun Trilogy – Jetzt auch für Konsole

Kurz vor dem zehnten Jahrestag der Veröffentlichung von „Shadowrun Returns“ aus dem Jahr 2013, hat Paradox hat die Shadowrun Trilogy, bestehend aus „Shadowrun Returns“, „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ und „Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition“, auch für alle modernen Konsolen herausgebracht.

Ursprünglich hatte der Publisher die Trilogie letztes Jahr nur für die Switch angekündigt. Die Spiele sind jetzt aber auch für die PlayStation (PS4 & PS5) und Xbox (Xbox One & Xbox Series X/S) erschienen.

Die Shadowrun-Spiele basieren auf der alten Shadowrun-Tabletop-Rollenspielserie. Deren Designer, Jordan Weisman, war im Entwicklungsteam für diese Adaptionen.

Mit seiner Hilfe verwandelte sich das ausgedehnte Rollenspielabenteuer, das in einer dystopischen Science-Fiction-Zukunft angesiedelt ist, in ein rundenbasiertes Videospiel. In der Welt von Shadowrun existieren Cyberpunk-Technologie und Magie nebeneinander.

Im ersten Teil, „Shadowrun Returns“ müsst ihr den Mörder eines befreundeten „Runners“ ausfinding machen. Ihr durchstreift dabei das futuristische Seattle. In „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ begebt ihr euch hingegen nach Berlin und werdet mit der mächtigten Drachin Feuerschwinge konfrontiert – die eigentlich als vernichtet galt.

„Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition“ – spielt, wie der Name schon sagt, in Hong Kong. Ihr findet euch als Runner inmitten von Verschwörungen, Bandenkriegen und der Gier der Konzerne wieder.

Passend zum Release hat Paradox einen offiziellen Launch Trailer für die Shadowrun Trilogy veröffentlicht.