gamescom 2022 – Eröffnung mit Vizekanzler Robert Habeck

Die gamescom 2022 wirft so langsam aber sicher ihre Schatten voraus. Die diesjährige Eröffnung wird Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck übernehmen.

Die Eröffnung findet am 24. August in Köln am Nachmittag des Medien- und Fachbesuchendentages statt. Nach zwei Jahren, in denen die gamescom Corona-bedingt ausschließlich digital stattfand und so auch die Grußworte nur per Video ausgerichtet werden konnten, werden die politischen Ehrengäste in diesem Jahr wieder vor Ort am weltgrößten Games-Event teilnehmen. Die politischen Ehrengäste können zudem an einem geführten Rundgang über die gamescom teilnehmen, um sich von den Neuheiten und Trends der Games-Branche selbst zu überzeugen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Robert Habeck als Wirtschaftsminister und Vizekanzler der Bundesregierung die gamescom 2022 zu eröffnen. Dass der Bundesminister, der zum Start der neuen Legislaturperiode Games in sein Wirtschaftsministerium geholt hat, an der Eröffnung teilnimmt, unterstreicht die hohe Relevanz des Mediums auch für die neue Bundesregierung. Nirgendwo sonst als auf der gamescom kann man besser in die faszinierende Games-Welt eintauchen und sich über die neusten Trends und Innovationen informieren, um die richtigen politischen Stellschrauben zu finden, damit Deutschland ein noch stärkerer Games-Standort wird“, sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche und Mitveranstalter der gamescom.

→ offizielle Webseite der gamescom