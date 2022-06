Evil West – Dark Fantasy Action-Spiel erscheint im September

Evil West, das Dark Fantasy, Weird Wild West Third Person Action Spiel von Focus Entertainment und Flying Wild Hog hat jetzt endlich das langerwartete Releasedate bekommen. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC am 20. September erscheinen! Die Pre-Orders auf Steam und im Focus Entertainment Store mit einem exklusiven Coverart sind jetzt verfügbar. Macht euch bereit für die wilde Vampirjagd im explosiven Releasedate Enthüllungstrailer.

Über Evil West:

Taucht direkt ein in eine hektische, blutig gruselige Wildwest Schießerei, denn der neue Trailer stellt den Revolverhelden Jesse Rentier vor, der auf seinem Weg durch den Westen seiner Mission, die übernatürliche Bedrohung zu vernichten, folgt. Als führender Agent in der Undercover Monster-Jäger Organisation ist es auch ein persönlicher Krieg gegen die albtraumhaften Vertreter der Vampirwelt. Schlüpft in die Haut von Jesse als letzte Verteidigungslinie der Menschheit gegen die Vampirbedrohung, werdet mächtiger und zum Superhelden des Wilden Westens, um die Vereinigten Staaten zu retten!

Werdet vom explosiven Third Person Gameplay angefeuert, das auch ein übermächtiges Arsenal an Waffen und Knarren bereithält. Stürzt euch in stylische, dynamische Kämpfe, wenn ihr die Hölle losbrechen lasst mit euren Waffen und Gadgets.

Evil West erscheint am 20. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Pre-Orders sind jetzt auf Steam und im Focus Entertainment Store verfügbar.