Die Sims 4 – Werwölfe-Gameplay-Pack angekündigt

Electronic Arts und Maxis kündigen heute das Die Sims 4 Werwölfe-Gameplay-Pack an, das ab dem 16. Juni für PC und Mac via Origin und Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich sein wird. In dieser Saison erobern Simmer*innen mit neuen Inhalten die Nacht und verwandeln sich in eine neue, aufregende und wilde Version von sich selbst, sobald die Sonne untergeht.

Über das Die Sims 4 Werwölfe-Gameplay-Pack:

Im Werwölfe-Gameplay-Pack haben Spieler:innen die Möglichkeit, ihre Sims in Werwölfe zu verwandeln. Des Weiteren können sie ihre neue Werwolf-Identität gestalten, die mysteriöse Welt von Moonwood Mill erforschen und die Legenden sowie Geheimnisse der Werwölfe aufdecken. Nach der Verwandlung entscheiden Simmer:innen, wie sie ihr neues Leben als Werwolf verbringen möchten. Sims können den Mond anheulen, sich einem Rudel anschließen und im Licht des Vollmonds randalieren. Außerdem können sie ihren Seelenpartner treffen oder versuchen, sich als einsamer Wolf durchzuschlagen. Ob Werwolf-Sims ihre neue animalische Natur willkommen heißen oder bekämpfen, entscheiden die Spieler:innen.

Der Trailer verrät: „Welche Art Wolf möchtest du sein? Ob du dich wie ein einsamer Wolf, Mitglied des Rudels oder Alphatier fühlst, ist Teil deiner Werwolf-Identität. Probiere neue Charakterzüge und Fähigkeiten aus, werde von den Mondphasen beeinflusst und erlebe Wolf-spezifische Lebensereignisse, wenn du die (gar nicht so) verlassene Stadt Moonwood Mill erkundest und die Werwolf-Legende aufdeckst.“

Weitere Informationen zum Werwölfe-Gameplay-Pack gibt es im Blogbeitrag und auf der offiziellen Webseite.

Den offiziellen Trailer zum neuen Gameplay-Pack gibt es hier:

Quelle: YouTube