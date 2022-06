Bau-Simulator – neuer Teil der Reihe noch 2022

Bau-Simulator: neuer Teil der beliebten Reihe erscheint 2022 für PC und Konsolen. Alle Infos gibt es hier!

Astragon Entertainment stellt unter dem Motto „GET TO WORK“ den neuesten Teil der beliebten Bau-Simulator-Serie vor. Der neue Bau-Simulator erscheint noch in diesem Jahr und zwar genau am 20.09.2022. Ihr könnt ab September auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S mit der Arbeit beginnen. Der Bau-Simulator kommt mit einem kooperativem Multiplayer, einem riesigen Fuhrpark und zahlreichen neuen und erweiterten Features zu Euch.

Der Bau-Simulator ist ab sofort im Handel sowie in den digitalen Stores vorbestellbar.

Darum geht es beim Bau-Simulator

Gehe die Bauprojekte deiner Träume auf zwei Karten an, die von regionalen Vorbildern aus den USA und Deutschland inspiriert sind. Auf beiden Karten zusammen warten insgesamt über 90 spannende Aufgaben auf dich. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken! Jede Karte kommt mit einer eigenen Kampagne. Der Spieler ist der Besitzer eines eigenen Bauunternehmens.

Das Unternehmen muss durch die immer interessanter werdenden Aufträge ausgebaut und der Fuhrpark erweitert werden. Neue Kunden müssen gewonnen und neue Aufgaben bewältigt werden. Von der Restaurierung einer Hafenanlage, um mehr Touristen anzulocken, bis hin zur heruntergekommenen Innenstadt, die neuen Glanz benötigt. Überall ist das unternehmerische Können gefragt.

Folgende offizielle Lizenzpartner sind mit vertrauten und neuen Baumaschinen in aufpoliertem Look vertreten: Atlas, BELL, Bobcat, Bomag, CASE, Caterpillar, Kenworth, Liebherr, MAN, Mack Trucks, Meiller-Kipper, Palfinger, Still und die Wirtgen Group. Neu hinzugekommen sind folgende offizielle Lizenzpartner: Benninghoven (Teil der Wirtgen Group), Cifa, DAF, Doosan, Nooteboom, Scania, Schwing Stetter und Wacker Neuson.

Für den notwendigen Arbeitsschutz sorgt die offiziell lizenzierte persönlicher Schutzausrüstung vom neuen Lizenzpartner Engelbert Strauss.

Features

Über 70 Baumaschinen, Fahrzeuge, LKW und Zusatzgeräte

Zwei gigantische Karten, inspiriert von den USA und Deutschland

Jede Karte mit eigener Kampagne

Über 90 fordernde Aufträge

11 neue Lizenzpartner, 25 offizielle Lizenzpartner insgesamt

Online-Mehrspieler-Modus mit bis zu vier Spielern

