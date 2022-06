15 Jahre Assassin´s Creed sind für Ubisoft auf jeden Fall ein Grund zum Feiern. Doch möchten die Macher nicht einfach nur die Korken knallen lassen. Gefeiert wird mit den Fans, die in den kommenden Monaten mit einigen Überraschungen rechnen können.

Seit gestern ist die eigens für die Feierlichkeiten geschaffene Website online.​

Höhepunkt des Jubiläums wird ein besonderes Event im kommenden September sein. Dort erfahren wir alle, wie die Zukunft von Assassin´s Creed aussehen wird.

Einige Geschenke für die Spieler

Spieler von Assassin´s Creed Valhalla dürfen sich über neue kostenlose Inhalte freuen. Darunter die „Rückkehr der Feste“, das Meisterherausforderungspaket 2, das Waffenkammer-Feature und neue Höhlen, die ab diesem Herbst erkundet werden können. In diesem Sommer können Spieler zudem an Odins rogue-lite inspirierter Reise in die spektakuläre Region Niflheim teilnehmen. Der neue Spielmodus „Die vergessene Saga“ bietet den Fans eine neue Art von Gameplay und wird kostenlos verfügbar sein. Eine letzte Überraschung erwartet die Fans dann am Ende des Jahres, wenn die letzte Episode der Geschichte von Eivor als kostenloses Kapitel für alle enthüllt wird.

Assassin´s Creed Origins feiert vom 16. bis 20. Juni 2022 mit einem Free Weekend den kürzlich eingeführten 60FPS-Support auf PS5 und Xbox Series X/S. Das Spiel kann ab sofort hier heruntergeladen werden.

Geschichtlich Interessierte konnten bei den Assassinen ganz automatisch etwas Wissen mitnehmen. Diesem Umstand verdanken wir auch die in den letzten Jahren hervorgebrachten Discovery-Touren. Um den Zugang zu Geschichte weiter zu erleichtern, wurde nun die Discovery Tour: Das Zeitalter der Wikinger für Konsolen, Stadia und PC veröffentlicht. Ihr könnt auf der Webseite alle Informationen dazu nachlesen.

In enger Kooperation mit der Fakultät für Bildungswissenschaften an der McGill University werden außerdem Lehrpläne entwickelt. Diese sind kostenlos online verfügbar, um das Beste aus den Discovery Touren als Lernwerkzeug für den Unterricht zu machen.

Um 15 Jahre Assassin´s Creed zu feiern gibt es jede Woche die Vorstellung eines Spiels. Hierzu könnt Ihr dann auch neue Inhalte, Belohnungen und interaktive Erlebnisse erhalten. Zum Auftakt sind in Assassin’s Creed Valhalla jetzt mehrere Sets von Assassin’s Creed Origins-Tattoos sowie ein Schiffspaket erhältlich.

Zu Assassin´s Creed

Seit dem Launch im Jahr 2007 hat sich die Serie mehr als 155 Millionen mal weltweit verkauft. Das Franchise hat sich daher als eine der am besten verkauften Spielserien etabliert.

Quelle: Ubisoft