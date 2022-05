World of Tanks – Battle Pass Season VIII führt ins Warhammer 40.000 Universum

Die demnächst beginnende 8. Season von World of Tanks – Battle Pass kommt mit Verstärkung der besonderen Art daher. Ihr könnt Euch der Unterstützung der Ultramarines, der Death Guard und der Evil Sunz Orks aus dem Warhammer 40.000 sicher sein. Das solltet Ihr nicht verpassen.

Die Season VIII wird drei Hauptkapitel enthalten, die jeweils in 50 Stufen aufgeteilt sind und in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden können. Neu in dieser Saison ist das Warhammer 40k-Setting im 3D-Stil.

Beim Abschluss eines Kapitels gibt es aber noch mehr. Als Belohnung wartet ein Kommandant, der die Flagge der jeweiligen Fraktion hisst.

„Wir freuen uns darauf das 40k-Universum in World of Tanks – Battle Pass zu bringen, und wir sind sicher, dass auch unsere Spieler genauso begeistert sein werden„, so Max Chuvalov, Publishing Director von WoT. „Genau wie bei Warhammer 40.000 geht es bei den Schlachten um Strategie, darum, deine Rolle in der Arena zu verstehen und wie du zusammenarbeiten kannst, um den Sieg zu sichern.„

Weiter heißt es in der offiziellen Pressemitteilung:

Die Mechanik wird Battle Pass-Veteranen vertraut sein: Spieler können Battle Pass-Punkte in zufälligen Schlachten (mit Ausnahme von Grand Battles) verdienen, während sie in Fahrzeugen der Stufe VI-X spielen. Tanker können auch ihre Anzahl an Battle Pass Points erhöhen, indem sie tägliche Missionen abschließen, die Fahrzeugen aller Stufen zur Verfügung stehen.

Quelle: Pressemitteilung World of Tanks