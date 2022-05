Sphere: Flying Cities – Sci-Fi-Aufbauspiel verlässt bald Early-Access

Publisher ASSEMBLE Entertainment veröffentlicht heute das neue Early-Access-Update „Story Phase ll“ und neue Screenshots des Sci-Fi Survival City-Builders Sphere – Flying Cities. Außerdem verlässt Sphere im September den Early-Access und erscheint in vollem Umfang auf Steam und GOG. Aktuell ist das von Nordmedia geförderte Aufbauspiel des Hexagon Sphere Games-Studios zum Early Access-Preis von 17,99 € verfügbar. ASSEMBLE bietet außerdem eine spezielle „Save The World“-Edition für 27,99 € an, die ein Artbook und fünf Gebäude-Skins enthält sowie die Klimaschutzorganisation Atmosfair mit jeder verkauften Edition unterstützt.

Das neue Early-Access Update „Story Phase ll“ enthält neue Story-Inhalte für Sphere und insgesamt ganze sechs neue Kampagnenmissionen. Diese umfassen einen neuen Charakter, Zwischensequenzen und viele Verbesserungen. Der neue Charakter in Sphere ist Professor LaFleur, den Spielerinnen und Spieler in der Rolle des Commanders zu rekrutieren versuchen. Mit ihm gemeinsam sollen sie dann an einer Lösung für die Zukunft der Menschheit arbeiten.

Über Sphere – Flying Cities:

Sphere – Flying Cities ist ein post-apokalyptischer Sci-Fi-Survival-City-Builder und spielt in einer dystopischen Zukunft. In dieser wurde der Mond von einem Asteroiden vollkommen zerstört – die Überreste stürzten auf die Erde herab und machten die Erdoberfläche unbewohnbar. Dank der Anti-Schwerkraft-Technologie konnten sich die letzten Überlebenden in eine Forschungsstation retten, welche nun in der Erdatmosphäre schwebt. Dies ist die Geburtsstunde der ersten fliegenden Stadt! Als Commander der fliegenden Stadt, ist es nun die Aufgabe der Spielerinnen und Spieler Ressourcen aus der Erdatmosphäre zu gewinnen. Weiterhin müssen sie den Energiehaushalt im Auge behalten, Forschung betreiben und das Überleben der Kolonie sichern. Denn ähnlich wie bei anderen großen Genre-Vertretern wie Endzone – A World Apart oder Frostpunk lauert auch bei Sphere – Flying Cities hinter jeder Ecke eine lebensbedrohliche Gefahr. Mehr Einblicke in die Entwicklung von Sphere – Flying Cities können im dritten Devlog nachgelesen werden.

Deine Mission:

Werde zum Commander der ersten fliegenden Stadt. Stelle dich außerdem der Herausforderung, die letzten Überlebenden der Menschheit vor dem sicheren Tod zu bewahren. Dank des Anti-Gravity-Device bist du in der Lage, deine Kolonie vor kataklystischen Gefahren zu schützen und sie über die zerstörte Erdoberfläche zu manövrieren. Neuste Drohnentechnologie erlaubt es dir des Weiteren, Gebäude zu errichten, Ressourcen zu ernten und unbekannte Gebiete zu erforschen. Bleibe wachsam, denn jede Entscheidung kann schreckliche Folgen haben. Sei obendrein bereit, für das Überleben deiner Stadt alles aufs Spiel zu setzen, oder riskiere, alles zu verlieren, wofür du gearbeitet hast.