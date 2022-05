Simon the Sorcerer – Prequel nach 30 Jahren

Alle jüngeren Gamer jetzt so „Wer?“ … alle älteren Semester „Hach, ja“. OK, ganz klar: Diese News ist eben etwas für die Veteranen an der Gamerfront. Mit Simon the Sorcerer – Origins, bekommt der kleine, tapfere Zauberer ein Prequel spendiert. Und das auch noch beinahe so ziemlich pünktlich zum 30. Jahrestag.

Publisher Leonardo Interactive und Entwickler Smallthing Studios haben in einer gemeinsamen Presseerklärung auf das derzeit in Entwicklung befindliche Spiel hingewiesen. Zusätzlich gibt es auch schon die ersten Bilder und einen kleinen Trailer.

Mit dem Spiel soll „eine frische, moderne Neuinterpretation dieses klassischen Abenteuerspiel-Franchise“ erfolgen.

Der kleine Zauberer ist gerade für die älteren PC-Gamer eine richtige Größe. Dementsprechend wird das Spiel auch heute noch als Meilenstein des Point-and-Click-Grafikabenteuers angesehen.

Das Prequel setzt kurz vor den Ereignissen des Spiels von 1993 ein. Laut Publisher wird die Spielwelt mit einem modernen visuellen Stil gestaltet und mit nahtlosen Echtzeitsequenzen, Magie und vielen Rätseln angefüllt werden. Aber auch die Handlung soll den Fans endlich einige wichtige Fragen beantworten.

Geplant ist die Veröffentlichung von Simon the Sorcerer – Origins auf Anfang 2023 für PC und Konsolen. Somit also gerade rechtzeitig zum 30. Jubiläum. Wir sind natürlich schon sehr gespannt und halten Euch auf dem Laufenden.

In der Zwischenzeit bleibt Euch ja noch der Trailer:

Quelle: Pressemitteilung Leonardo Interactive

