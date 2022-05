Rabbids: Party of Legends auch im Westen?

Bereits seit vorletztem Jahr hoppeln die durchgeknallten Hasen aus dem Rayman-Universum in China über die Bildschirme. Immerhin wurde der Titel von Ubisofts Entwicklerstudio in Chengdu ins Leben gerufen. Dort allerdings unter dem Titel „Rabbids: Adventure Party“. Im aktuellen Finanzbericht von Ubisoft wird von einer Veröffentlichung in den westlichen Ländern, allerdings unter dem Namen „Rabbids: Party of Legends“, gesprochen. Der Titel wird sowohl physisch als auch digital verfügbar sein.

In altbekannter Rabbids-Manier bekommen wir mit dem neuen Hasenspiel eine Minispielsammlung mit (vermutlich) eher nebensächlicher Hauptgeschichte oder Rahmenhandlung. Allerdings ist das im Fall der Rabbids prinzipiell ja eigentlich gar kein Manko.

Wer jetzt auch einfach nur „Yeah“ sagt, kann sich schon einmal ein wenig mit dem chinesischen Gameplay in Stimmung bringen.

Der Release von Rabbids: Party of Legends wird irgendwann noch vor dem 30. Juni 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erwartet. Sobald wir mehr wissen, insbesondere das genaue Erscheinungsdatum, gibt es natürlich ein Update von uns!

Quelle: Ubisoft