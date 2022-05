Moo Lander – Die Kühe übernehmen ab heute die Herrschaft

… oder so ähnlich. Also, manchmal kommen ja Spiele raus, bei denen man sich nur noch verwundert fragt, woher die Macher ihre Ideen nehmen. Eines dieser Gattung ist definitiv Moo Lander.

Die Macher hinter dem Spiel beschreiben Moo Lander selbst als „eine einzigartige Mischung aus Plattforming, Rätsellösung und Ressourcenmanagement. All dies – präsentiert in großartiger 2D-Grafik, unvergesslichen Umgebungen, exzellentem Leveldesign und herausfordernden Kämpfen. Dein Held bedient das letzte brauchbare Raumschiff seiner sterbenden Zivilisation. Die Mission – sammeln Sie genug von der kostbaren Milchressource, um Ihre Heimatwelt zu retten. Dies ist keine leichte Aufgabe, da die Milch von den Ancient Mighty Cows bewacht wird! Jedes Biom hat seinen eigenen Kuhwächter mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften.“

Alles klar… oder eben auch nicht. Nun, immerhin ist das Spielgeschehen so skurril, dass es das bislang unbekannte Indie-Game in unsere News-Sektion geschafft hat. Und wann bitteschön habt Ihr in einem Game zuletzt so abgefahrene Kühe gesehen? Ja, nein! Eben! Bemerkenswert ganz nebenbei ist das komplett handgemachte Leveldesign.

Aber bitte, überzeugt Euch selbst:

Der Pressemitteilung nach muss sich der Spieler durch tückisches Gelände hindurcharbeiten und dabei alle Arten von feindlicher Flora und Fauna besiegen.

Der Multiplayer-Couch-Koop ermöglicht Euch auch Spielspaß für mehrere Mitspieler und enthält die Option, als mächtiger Kuhboss gegen Familie und/oder Freunde anzutreten.

Um was gehts denn eigentlich in Moo Lander?

Die Story, damit auch die Motivation stimmt, ist relativ simpel, wenngleich auch schon wieder etwas verquer. Die beiden, eigentlich friedliebenden Rassen der Landers und der Anunnaki, lebten glücklich und zufrieden zusammen. Die kosmische Milch, quasi das Geheimnis des langen Lebens sowie die Grundlage der hochentwickelten Technologie, war die gemeinsame Grundlage. Doch die Anunnaki wurden gierig und dies führte letztlich zum Krieg. Während dieses großen Milch Krieges wurden alle kosmischen Kühe getötet. Nach dem nun geschlossenen Waffenstilstand verschwanden die Anunnaki und die Lander blieben allein zurück. Doch ein paar Weisen erinnerten sich an eine alte Legende. Diese berichtet von einem Gerät, das unendliche Mengen an Milch produzieren kann. Doch der tapferste Held, der entsandt wurde das legendäre Gerät zu beschaffen, stirbt in einem tragischen Unfall.

Nun liegt es am Spieler, die Mission zu beenden und eine ganze Nation vor dem Aussterben zu bewahren.

Moo Lander ist ab sofort für PlayStation, XBox und PC erhältlich. Die Version für die Nintendo Switch wurde für den kommenden Herbst angekündigt.

