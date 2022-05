Marauders Alpha gestartet: Tarkov im Weltraum

Der Weltraumpiraten Shooter Marauders ist erfolgreich in die Closed Alpha gestartet, vom 3. bis 9. Mai 2022 können Vorbesteller sich vom Alpha-Gameplay überzeugen.

Hardcore Shooter Marauders im Alpha Test:

Marauders spielt in einem alternativen Universum, in dem der Erste Weltkrieg nie ein Ende gefunden hat. Die Menschheit hat es mittlerweile in das Weltall geschafft, nachdem die Erde zerstört und ausgebeutet zurückgelassen wurde. Das Spiel versetzt euch in die Rolle eines Marauders der sich in den alternativen 1990er-Jahren wieder findet. Angehaucht von jeder Menge Diesel Punk stürzt ihr euch mit eurem Raumschiff in ein Hardcore Loot Abenteuer, das stark an Escape from Tarkov erinnert.

Allerdings gibt es neben der First-Person Shooter Komponente noch die äußerst spannenden Raumschlachten, die hauptsächlich zu Start einer jeden Runde stattfinden. Denn anders als bei Tarkov, landet ihr nicht direkt auf der Map, sondern müsst erst zu dieser hinfliegen. Auf dem Weg begegnen euch dabei reichlich andere Spieler, Minen und Abwehrgeschütze, die euch davon abhalten wollen überhaupt eine Chance zu haben etwas zu Looten.

Euer Schiff sowie eure persönliche Ausrüstung könnt ihr zusätzlich noch durch ein Crafting System verbessern und aufwerten. Scheitert ihr auf eurer Mission verliert ihr alles, was ihr aktuell bei euch getragen habt – daher der Begriff Hardcore Loot Shooter.

In die Closed Alpha könnt ihr direkt starten, wenn ihr euch Marauders über die offizielle Homepage für aktuell 27 Euro vorbestellen. Der Alpha Test soll bis zum Montagabend laufen.