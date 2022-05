Gerüchte über ein mögliches Fortnite-Fall Guys-Crossover kursieren ja schon etwas länger im Netz. Der bekannte Fortnite-Leaker iFireMonkey hatte hierzu erst kürzlich zwei neue URLs entdeckt (Epic Fallguys- und Epic Fallguyz Erweiterung), die beide bis vor kurzem auf die offizielle Fortnite-Website umgeleitet wurden.

Beide URLs wurden, laut iFireMonkey nun aktualisiert. Der Leaker wertet dies nun als Hinweis dafür, dass an einem Crossover wohl noch gearbeitet wird.

Previous I mentioned on my personal account that Epic was working on two new Fall Guys URLs that re-direct to the Fortnite website.

I have an update to share!

It appears we are going to be getting a Fall Guys x Fortnite trials event in the future as the urls were updated! https://t.co/HSncZ8VgxT pic.twitter.com/Egdzt0kPBi

— iFireMonkey (@iFireMonkey) May 7, 2022