Nach der Boba Fett Edition des HERO präsentiert noblechairs nun den HERO ST in der Stormtrooper Edition. So wird die Star-Wars-Serie der beliebten Gamingstühle um ein weiteres Modell erweitert.

Die noblechairs HERO ST Stormtrooper Edition im Detail:

Der in Zusammenarbeit mit Lucasfilm designte Gaming-Stuhl übernimmt das typische, monochrome Design der Stormtrooper. So ist die Sitzfläche überwiegend in Weiß gehalten, verfügt aber über schwarze Seiten und viele Details. So finden sich auf der Rückseite das Star-Wars-Logo und auch das Zeichen des galaktischen Imperiums. Ein neues Detail für die HERO-Serie ist der Ausschnitt in der Rückenlehne, dessen Form sich am Visor der Stormtrooper orientiert.

Technisch bietet die Stormtrooper-Edition alle bekannten Features des noblechairs HERO. Dazu zählen eine Höhenverstellung, gepaart mit einer praktischen Wippfunktion. Letztere hat einen Bewegungsspielraum von 11° und zusätzlich kann man die Rückenlehne von 90° bis 125° verstellen. Die Polsterung besteht aus PU-Leder mit einer dichten Kaltschaumpolsterung. Weiterhin bietet der Gaming-Stuhl 4D-Armlehnen, XL-Rollen und ist bis 150 kg belastbar.

Die Features im Überblick:

Edler Gaming- und Bürostuhl im Stormtrooper-Design

PU-Kunstlederbezug und Velours in Schwarz und Weiß

Verstellbare Lendenwirbelstütze und Wippmechanismus

Hochdichte Kaltschaumpolsterung für hohen Komfort und lange Lebensdauer

Kopfstütze aus Memory-Schaumstoff macht ein zusätzliches Kopfkissen überflüssig

Robuster Stahlrahmen belastbar bis zu 150 kg

60 mm große Rollen für harte und weiche Böden

Nach DIN EN 1335 als Bürostuhl zertifiziert

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Preis und Verfügbarkeit:

Die Stormtrooper Edition des noblechairs HERO ST kann ab sofort zu einem Preis von 489,90 € bei Caseking bestellt werden und ist demnächst lieferbar.