Call of Duty: Modern Warfare 2 – Erster Trailer

Ego-Shooter-Fans aufgepasst! Am 28. Oktober erscheint mit Modern Warfare 2 ein neuer Ableger der Call of Duty-Reihe. Nun wurde der erste Trailer dazu veröffentlicht und dieser stellt uns die Hauptcharaktere der neuen Story vor.

Bekannte und neue Gesichter in Modern Warfare 2

Allzu viel verrät uns der Trailer noch nicht. Denn wir bekommen weder Cinematic-Aufnahmen, noch das Gameplay zu sehen. Die Entwicklerstudios Activision und Infinity Ward kündigen den neuen Teil stattdessen mithilfe der offiziellen Key Art an. Hierfür wurde ein riesiges Frachtschiff am Strand von Long Beach mit der Verpackung des neuen Teils versehen. Als das Schiff schließlich am Hafen angelegt hat, ergab sich daraus das offizielle Poster zu Modern Warfare 2. Laut Activision war das ganze Spektakel 8.361 Quadratmeter groß und sogar aus dem Weltraum sichtbar.

Weitere Grafiken zeigen die Protagonisten des neuen Teil. Hierbei handelt es sich um die bereits bekannten Simon „Ghost“ Riley, Captain John Price, Kyle „Gaz“ Garrick und John „Soap“ MacTavish. Als neues Mitglied der Task Force 141 wird auch Colonel Alejandro Vargas von den mexikanischen Spezialeinheiten vorgestellt. Den vollständigen Trailer und das spektakuläre Artwork-Projekt könnt ihr euch am Ende des Beitrags genauer ansehen.

Alter Name – Neue Handlung

Alteingesessenen Fans der Reihe dürfte der Name des neuen Call of Duty bekannt vorkommen. Immerhin wurde bereits 2009 ein Teil mit dem selben Namen veröffentlicht. Modern Warfare 2 war sogar so beliebt, dass es erst vor knapp zwei Jahren ein Remaster erhalten hat. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich beim neuen Call of Duty aber um einen eigenständigen Teil. Die Kampagne setzt hierbei die Handlung von Modern Warfare aus dem Jahr 2019 fort.

Bis auf das Release-Datum und die fünf Hauptcharaktere gibt es bis jetzt noch keine genaueren Informationen. Wir können aber damit rechnen, dass wir nicht mehr lange auf einen Gameplay-Trailer warten müssen. Und auch PlayStation-Spieler dürfen sich wohl auf den neuen Teil freuen. Trotz der Übernahme von Activision durch Microsoft sollen die nächsten drei Call of Duty-Ableger Berichten zur Folge noch auf den Sony-Konsolen spielbar sein.

Bildquelle: Twitter @Activision