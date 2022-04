Tomb Raider – Das offizielle Kochbuch – Buch Review

Heute erkunden wir mit Lara Croft keine mysteriösen Gräber, sondern es verschlägt und in die Küche. Den mit Tomb Raider – Das offizielle Kochbuch hat Panini ihr nun ein Kochbuch gewidmet.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Buchs.

Allgemeines:

„Begleitet Lara Croft mit diesem exklusiven Kochbuch auf ihren Reisen rund um die Welt und bereitet köstliche Speisen aus allen Winkeln der Erde zu! Tomb Raider: Das offizielle Kochbuch ist eine aufregende Sammlung origineller Rezepte von den vielen geschichtsträchtigen Orten, die Lara Croft in fünfundzwanzig Jahren spektakulärer, weltumspannender Abenteuer besucht hat, darunter u. a. Peru, Japan, Ägypten, Indien, die Arktis und viele mehr. Freut euch auf:

Peruanisches Ceviche

New York-Cheesecake

Italienische Buranelli

Japanisches Okonomiyaki

Jollof aus Ghana

Dieses einzigartige Kochbuch nimmt euch mit auf eine spannende Reise kreuz und quer über den Planeten, auf den Spuren von Lara Croft.

Plus: Laras exklusive Reisetipps!“

Inhaltsangabe zu Tomb Raider – Das offizielle Kochbuch (Panini)

Verlag Panini Format Hardcover Marke Tomb Raider Autor Meagan Marie, Sebastian Haley, Tara Theoharis Seitenanzahl 144 Preis 30,00 € Veröffentlichung 22.03.2022

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Ein Kochbuch mit Lara?

Nach einer kurzen Einleitung, in der die Autoren zu Wort kommen, ist das Kochbuch in fünf Kapitel unterteilt, die jeweils unterschiedliche Regionen zum Thema haben: Es beginnt mit Nordamerika, dann geht es weiter mit Südamerika und der Antarktis, danach folgt Europa, dann Asien und Ozeanien und schließlich dreht sich alles um Afrika. Jedes Kapitel beginnt mit einem kurzen Reiseführer, in dem Orte oder Gebiete vorgestellt werden, die wir aus den Spielen kennen. So zum Beispiel in Nordamerika die Area 51 (Tomb Raider 3). Die Beschreibungen der Reiseziele werden mit Verweisen auf die Spiele eingeleitet, beziehen sich aber nicht nur auf das Geschehen im Spiel, sondern stellen die Ziele tatsächlich, wie in einem Reiseführer vor. Dazu findet sich am Ende des Buches noch eine Übersicht mit wichtigen Tipps, die man besonders bei internationalen Reisen beachten sollte.

Insgesamt umfasst das Kochbuch 51 verschiedene Rezepte, die je nach Region auch nach Ländern unterteilt sind. Hier ist von der Vorspeise übers Hauptgericht bis zur Nachspeise alles dabei. Die Rezepte sind landestypisches ausgewählt, ohne dass jetzt aber immer das unbedingt bekannteste Gericht gewählt wurde. Dabei ist die Auswahl der Rezepte einer Region aufeinander abgestimmt. So gibt es in der Antarktis passend zur Tomatensuppe Schlittenkekse, die sich wunderbar zum Dippen eignen. Die Rezepte werden mit einem kurzen Text, der einen Bezug zur Region herstellt oder den Ursprung der Rezepte beschreibt, eingeleitet. Aber auch ein Bezug zu den Spielen wird hergestellt, denn am Ende der Rezepte findet sich immer ein kleiner Screenshot mit Angabe des Spiels, des Hauptschauplatzes und eines denkwürdigen Momentes.

Mit Lara die Küche plündern:

Bei den Rezepten wird zunächst immer ein Schwierigkeitsgrad und auch die sich ergebene Menge angegeben. Auch der Zeitbedarf für die Zubereitung und das Backen/Garen finden sich in den Rezepten. Neben den Zutaten werden auch die wichtigsten erforderlichen Hilfsmittel angegeben (natürlich bis auf übliche Dinge wie Messer und ähnliches). So kann man direkt sehen, ob nicht nur die Zutaten, sondern auch alle anderen wichtigen Hilfsmittel vorhanden sind. Die Vorgehensweise wird kleinschrittig und angemessen erläutert. Sprachlich ist alles gut und verständlich formuliert. Die Mengeneinheiten und auch typische Bezeichnungen der Zutaten sind korrekt ins Deutsche übersetzt worden.

Doch wie sind die Rezepte?

Wenn man schon einen Testbericht zu einem Kochbuch schreibt, muss man natürlich auch in die Küche gehen. Wie will man sonst schließlich testen, ob die Rezepte gut umzusetzen sind? Hier haben wir uns zwei Rezepte ausgesucht, einmal aus der Antarktis ein Rezept für eine Tomatensuppe und aus Italien ein Rezept für Focaccia alla Romana. Glücklicherweise konnten wir trotz Mehl- und Ölkrise beide Zutaten (mit kleinen Abstrichen) ergattern, so stand einem Testkochen nichts im Wege.

Den Anweisungen in den Rezepten konnten wir bei der Zubereitung gut folgen. Die Zeit- und Mengenangaben waren so weit alle stimmig und auch geschmacklich konnte. Natürlich kann man auch problemlos variieren und beim Focaccia konnten wir (der aktuellen Lage geschuldet) auch problemlos Mehl Type 405 nutzen.

Fazit:

Tomb Raider – Das offizielle Kochbuch ist ein gelungenes, internationales Kochbuch, dass einen schönen Bezug auf die Videospielserie nimmt. Die Einleitungen und auch die Spielszenen zu den jeweiligen Ländern runden die Darstellung sehr gut ab, sodass immer ein Bezug zu den Spielen vorhanden ist. Die Auswahl der Rezepte bietet etwas für jeden Geschmack und auch mit Blick auf Aufwand und Schwierigkeitsgrad bietet das Buch eine gute Mischung.

Der Preis von 30,00 € ist für den Umfang und die Gestaltung des Buches durchaus angemessen, zumal man sich das Buch ja nicht nur als Kochbuch kauft. Darüber hinaus ist es natürlich auch ein wunderbares Geschenk für alle Tomb-Raider-Fans, die sich auch in der Küche auskennen.

Das Kochbuch wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

