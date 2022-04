SPC Gear präsentiert das AXIS USB High-Fidelity-Mikrofon

SPC Gear, das Gaming-Label von SilentiumPC, präsentiert mit dem AXIS eine neue Serie von Streaming-USB-Mikrofonen. Hierbei handelt es sich um vielseitig einsetzbare High-Fidelity-Mikrofone mit variabler Richtcharakteristik.

Das SPC Gear AXIS im Detail:

Basis des Mikrofons bildet ein robustes Metallgehäuse mit einem stabilen Standfuß. Das Mikrofon bietet einen Regler für die Aufnahmelautstärke, eine 3,5-mm-Minibuchse zum Anschluss von Kopfhörern, einen Regler für die Lautstärke, eine Stummschalttaste und eine anpassbare RGB-Hintergrundbeleuchtung.

Ein besonderes Feature ist die umschaltbare Richtcharakteristik. Hier hat man die Wahl zwischen Niere, bidirektional, stereo und omnidirektional. So ist eine Anpassung an verschiedene Situationen möglich, vom einzelnen Nutzer vor dem Mikrofon, bis hin zu einer Gruppe ringsum das Mikrofon herum. Es eigentlich sich so für Gaming, Streaming und auch die Aufnahme von Podcasts mit mehreren Personen. Der Nierenmodus isoliert die Stimme des Sprechers vor dem Mikrofon und dämpft dabei Hintergrundgeräusche. Im Stereomodus bleibt die natürliche Tiefe und Räumlichkeiten erhalten, ideal für die Aufnahme von Instrumenten und Gesang. Im Zwei-Wege-Modus werden Geräusche vor und hinter dem Mikrofon aufgezeichnet, ideal für Gespräche zwischen zwei Personen. Der omnidirektionale Modus hingegen zeichnet alle Umgebungsgeräusche auf, besonders geeignet für Gruppenaufnahmen. Der Modus lässt sich über Drücken des Lautstärkereglers auswählen und wird über LEDs an der Oberseite des Mikrofons angezeigt.

An der Oberseite des AXIS findet sich eine integrierte Stummschalttaste. Eine aktive Stummschaltung wird mittels einer roten LED an der Oberseite angezeigt. Ebenfalls sehr praktisch ist der integrierte Regler für die Aufnahmelautstärke, sodass auch diese direkt am Mikrofon angepasst werden kann.

In die Struktur des Mikrofons ist bereits eine Anti-Vibrationshalterung integriert, sodass Vibrationen reduziert werden. Auch ein Schaumstoff-Popfilter ist integriert. So werden saubere und verzerrungsfreie Audioaufnahmen möglich.

Die Beleuchtung des Mikrofons bietet sechs Modi mit den festen Farben Grün, Cyan, Blau, Pink, Rot und Gelb, aber auch einen Regenbogenmodus mit fließenden Farbübergängen. Eingestellt wird die Beleuchtung über eine Taste an der Unterseite des Mikrofons. Natürlich kann man diese auch ausschalten.

Das AXIS ist auf einen Plug & Play Betrieb ausgelegt. Es muss leidlich mit dem USB-Kabel mit dem Computer verbunden werden, der Treiber wird automatisch installiert. So ist es mit Windows, Linux und macOS kompatibel.

Erhältlich ist das Mikrofon in Schwarz und einer Onyx White-Version. Letztere kombiniert Weiß, Silber und Grautöne. So bietet sie eine besondere Ästhetik und das AXIS fügt sich so wunderbar in die Onyx White-Produktlinie von SPC Gear ein.

Preis und Verfügbarkeit:

Das SPC Gear AXIS ist in beiden Farbgebungen ab sofort zu einem UVP von 109,90 € mit einer zweijährigen Garantie erhältlich.