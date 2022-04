Oster-Gewinnspiel 2022 – Tag 4

Ihr plant aktuell einen neuen PC aufzubauen und dieser Rechner soll DDR5 nutzen? Dann hat der Osterhase heute genau das Richtige für euch im Ei versteckt. Heute verlosen wir ein 16GB DDR5-6000 RAM Kit von Kingston.

„Die Promotion wird in keinster Weise von Kingston gesponsert, unterstützt, verwaltet oder mit Kingston in Verbindung gebracht. Alle Fragen, Kommentare oder Beschwerden bezüglich der Promotion müssen an den Veranstalter und nicht an Kingston gerichtet werden. Der Veranstalter entbindet Kingston von der Haftung im Zusammenhang mit der Promotion.“

Kingston FURY Beast DDR5 bringt die neueste Technologie für Gaming-Plattformen der nächsten Generation. Für eine weitere Steigerung von Geschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit verfügt DDR5 über ein ganzes Arsenal verbesserter Funktionen, wie On-Die ECC (ODECC) für verbesserte Stabilität bei extremen Geschwindigkeiten, zwei 32Bit-Subkanäle für höhere Effizienz und einen integrierten Schaltkreis (PMIC) für die Energieverwaltung auf dem Modul, der dort Strom liefert, wo er am meisten benötigt wird.

Überlegene Fortschritte bei der Geschwindigkeit mit der Verdoppelung der Bänke von 16 auf 32 sowie der Verdoppelung der Burst-Länge von 8 auf 16 bringen DDR5 Speicher, dein Gaming-Erlebnis und deine gesamten Systemanwendungen auf die nächste Leistungsstufe.

Ganz gleich, ob du beim Spielen mit extremen Einstellungen, beim Live-Streaming in 4K+ oder bei großen Animationen und 3D-Rendering an die Grenzen gehst, Kingston FURY Beast DDR5 der Speicher ist die notwendige Steigerung, die Stil und Leistung nahtlos miteinander verbindet.

Außerdem nutzt er Intel XMP 3.0, eine neue Übertaktungsspezifikation, die zwei anpassbare Profile für Geschwindigkeiten und Timings umfasst.

Typ DDR5 DIMM 288-Pin, on-die ECC Takt 6000MHz Module 2x 8GB JEDEC PC5-48000U Ranks/Bänke single rank, x16 CAS Latency CL 40 (entspricht ~13.33ns) Row-to-Column Delay tRCD 40 (entspricht ~13.33ns) Row Precharge Time tRP 40 (entspricht ~13.33ns) Spannung 1.35V Modulhöhe 34.9mm Gehäuse Heatspreader Besonderheiten Intel XMP 3.0

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 24.04.2022, 23:59 Uhr