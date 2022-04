Oster-Gewinnspiel 2022 – Tag 2

Endlich wird es draußen wieder wärmer, ideale Zeit, um der CPU etwas mehr Abkühlung zu verschaffen. Daher verlosen wir am zweiten Tag unseres Oster-Gewinnspiels eine Alphacool Eisbaer Aurora 360 CPU AiO.

Wie üblich setzt Alphacool auch bei der Eisbaer Aurora 360 CPU AiO auf Komponenten aus dem Bereich der Custom-Wasserkühlungen. So ist in den Schlauch ein Schnellverschluss integriert, mit dem der Kreislauf um weitere Komponenten erweitert werden kann. Anders als bei Custom-Wasserkühlungen ist aber auch hier die Pumpe, wie für AiOs üblich, direkt auf dem Kühlkörper montiert. Die verbaute DC-LT-Pumpe bietet hier eine starke Performance bei geringer Lautstärke.

Der Radiator besitzt einen Vollkupfer-Aufbau und eine optimale Finnendichte von 15 FPI, so arbeitet er auch ideal bei einem niedrigen Luftstrom.

Als Lüfter kommen die Alphacool Aurora LUX Pro Lüfter zum Einsatz, die über eine ARGB-Beleuchtung verfügen. Dabei sind die LEDs so integriert, dass ein gleichmäßiger Effekt entsteht. Zum Anschluss der Lüfter ans Mainboard liegt ein Y-Kabel bei, sodass alle drei Lüfter an einem Port angeschlossen werden können. Für die Beleuchtung liegt ein Digital RGB Controller bei, alternativ ist auch ein Anschluss direkt am Mainboard möglich. Bleibt noch die Pumpe, hier kommt ein 3-Pin Molex-Stecker zum Einsatz, so kann man diese direkt über das Netzteil versorgen oder am Mainboard anschließen.

Technische Details:

Abmessungen Radiator: 397 x 124 x 30 mm (LBH) Material Radiator: Kupfer Schlauchlänge: 40 cm Abmessungen Pumpe: 66 x 66 x 69 mm (LBH) Material Pumpe: Transparentes Nylon Drehzahl Pumpe: 2.600 RPM Max. Durchfluss: 75 L/h Max. Förderhöhe: 0,95 m Drehzahl Lüfter: 800 – 2.000 RPM Anschluss Lüfter: 4-Pin PWM Kompatibilität: Intel: LGA775, LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2011-3, LGA2066

AMD: AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+), TR4, xTRX4

