Mario Kart 64 – neuer Speedrun-Rekord aufgestellt

Schlappe 26 Jahre alt ist Mario Kart 64 für das N64 mittlerweile und noch immer ist das Spiel auch durchaus eine News (und auch noch eine Runde) wert. Insbesondere, wenn der seit knapp sieben Jahren bestehende Mario Kart 64 Speedrun-Rekord geknackt wurde.

Hier könnt Ihr Euch von den Fahrkünsten des neuen Rekordhalter selbst überzeugen:

Bei genauem Hinsehen erkennt Ihr aber gleich, dass der Rekord nicht nur auf der Rennpiste eingestellt wurde. Die Speedrunner nutzen dabei jede noch so kleine Abkürzung.

Der bisherige Rekordhalter mit Namen Abney317, hielt zuletzt eine Zeit von 23m 29s 71 m und hielt sich immerhin nunmehr sieben Jahre. Speedrunner und neuer Rekordhalter kaznMK64 jedenfalls kennt das Spiel allem Anschein nach In- und Auswändig. Der Lauf ist in der Kategorie All Cups Skips hämmert die neue Rekordmarke bei 23 Minuten, 28 Sekunden und 28 Millisekunden an die Spitze der Rangliste. Bleibt abzuwarten, wie lange es nun dauert bis dieser neue Mario Kart 64 Speedrun-Rekord geknackt wird.

In der Kategorie All Cups Skips ist es erlaubt, jede Art von Abkürzung zu nehmen. So kommen auch hier wieder die bekannten Glitches zu Einsatz.

Wie der Name sagt, beinhaltet die Kategorie jede Strecke im Spiel. Die Tatsache, dass sowohl legitime als auch fehlerhafte Abkürzungen erlaubt sind, spart ziemlich viel Zeit, wobei der derzeitige Weltrekord ohne die Nutzung eines Glitches bei 38 Minuten und 33 Sekunden liegt. Diese Kategorie wird übrigens von demselben Läufer gehalten, den kaznMK64 gerade geschlagen hat.