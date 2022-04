Koop-Spiele, die jeder kennen sollte

Anstatt allein durch virtuelle Spielwelten zu streifen, kann man bei Koop-Spielen oft gemeinsame Sache machen. Übers Internet ist man in Sekundenschnelle mit Spielern überall auf dem Erdenrund verbunden. Tatsächlich gibt es noch eine zweite Möglichkeit: Den Couch-Koop Zusammen setzt man sich vor einem Bildschirm und durchläuft die Abenteuer kooperativ.

Online-Multiplayer vs. lokaler Koop-Modus

Vor dem Anbruch des digitalen Zeitalters musste man sich noch auf LAN-Partys einfinden, um mit vielen anderen Spielern gleichzeitig zu spielen. Oder man drängte sich vor einen Bildschirm, zum Teil spielte man zu dritt an der gleichen Tastatur. Mit Online-Multiplayer-Funktionen ist es heute deutlich leichter, mit Freunden oder Fremden zu spielen. Wie über den Live-Chat bei Livedealer Spielen im Online Casino können Spieler mit Nachrichten Verabredungen treffen oder via Headset miteinander kommunizieren. Dem gegenüber steht der lokale Koop-Modus. Vor allem bei Rennspielen und Ego-Shootern zählte ein Splitscreen-Modus, der den Bildschirm teilt, zu den Standard-Features. Mit dem Siegeszug des Online-Multiplayers verschwand der Splitscreen mehr und mehr in der Versenkung. Inzwischen feiert Couch-Koop jedoch eine kleine Renaissance. Electronic Arts hat in den letzten vier Jahren zwei Spiele veröffentlicht, die ausschließlich im Koop spielbar sind.

Couch-Koop lebt wieder auf

Verschiedene Releases in jüngerer Zeit legen nahe, dass der lokale Koop wieder mehr gewürdigt wird. Normalerweise werden lokale Koop-Funktionen zusammen mit einem Online-Multiplayer verknüpft. Dies ist aber nicht immer der Fall, wie zum Beispiel Kirby and the Forgotten Land beweist.

It Takes Two

Mit It Takes Two landete Publisher Electronic Arts 2021 einen Überraschungs-Hit. Allein bei den Game Awards holte sich das Koop-Adventure drei Auszeichnungen, unter anderem als Spiel des Jahres und bestes Multiplayer-Spiel. Wie der Name suggeriert, braucht es zwei Spieler, um das Abenteuer zu erleben. Die Geschichte dreht sich um ein zerstrittenes Ehepaar, das sich um ihrer Tochter willen zusammenraufen muss. Die beiden Ehepartner haben unterschiedliche Fähigkeiten. In den einzelnen Passagen des Spiels müssen sich die Koop-Gefährten deshalb gut absprechen, um die Enden der Level zu erreichen.

A Way Out

Bereits 2018 haben die It-Takes-Two-Macher mit dem Adventure A Way Out eindrucksvoll gezeigt, dass Koop kein totes Genre ist. Die Rahmenhandlung erinnert stark an TV-Serien wie Prison Break, weil sich die Koop-Partner zu Beginn in einem Gefängnis wiederfinden und fliehen wollen. A Way Out fuhr gute bis sehr gute Bewertungen ein, reicht aber nicht ganz an den Erfolg von It Takes Two heran. Die Tester haben vor allem die fehlenden Entscheidungsmöglichkeiten und den klischeehaften Plot bemängelt.

Kirby and the Forgotten Land

Kirby ist ein Jump ’n Run, das man problemlos allein durchspielen kann. Zu erkennen ist dies auch daran, dass man den Koop-Modus erst freischalten muss. Allerdings muss man hierfür lediglich das Tutorial beenden. Danach lässt sich der Koop jederzeit im Menü anwählen. Besonders ist, dass der Koop nur lokal unterstützt wird. Online ist kein Zusammenspielen möglich. Der zweite Spieler trumpft nicht etwa als zweiter Kirby auf. Stattdessen schlüpft man in die Rolle von Bandana Waddle Dee, der mit einem Speer ausgerüstet ist und Feinden so das Fürchten lehren kann.

Overcooked

In der zweiteiligen Spielereihe schicken sich bis zu vier Köche an, den redensartlichen Brei möglichst nicht zu verderben. Leichter gesagt als getan: Die Küchen-Level sind zum Teil abstrus gebaut und gleichen einem Hindernisparcours. Unter Zeitdruck müssen die Zutaten beschafft und richtig platziert werden. Um dem Chaos Herr zu werden, ist gute Teamarbeit und Kommunikation das A und O.

Spiele, bei denen der Koop-Modus keine Überraschung ist

Neben Videospielen mit überraschenden Koop-Funktionen gibt es auch langjährige Spielereihen, bei denen der Koop seit dem ersten Release fester Bestandteil ist. Würden die Entwickler bei einem neuen Ableger den Couch-Koop ausbauen, würden die Fans Sturm laufen. Zu Recht: Der Koop ist einer der Hauptgründe, warum Gamer immer wieder zu diesen Spielen zurückkehren. Der lokale Koop und Multiplayer macht diese Spiele erst langlebig.

Mario Party

Seit dem Nintendo 64 – genauer gesagt seit 1998 – ist Mario Party eines der wichtigsten Nintendo-Franchises. Bei diesem virtuellen Brettspiel treten bis zu acht Mario-Charaktere gegeneinander an. Ziel ist es, möglichst viele Sterne zu sammeln. Sterne lassen sich mit Münzen kaufen, oder man erhält sie als Belohnung am Ende der Runde, weil man beispielsweise die meisten Minispiele gewonnen hat. Für die Nintendo Switch sind bereits zwei Serienteile veröffentlicht worden. Seit seinem Switch-Release lässt sich Super Mario Party – wie der elfte Ableger der Hauptreihe genannt wird – zum ersten Mal online spielen. Den lokalen Multiplayer hat Nintendo beibehalten, sodass Spieler im Real Life auch weiterhin Einladungen für Mario-Party-Partys verschicken können.

Mario Kart

Der unterhaltsame Arcade-Racer ist ein weiteres jahrzehntealtes Nintendo-Franchise, das 1992 auf dem Super Nintendo Entertainment System sein Debüt hinlegte. Tatsächlich ist Mario Kart eines der erfolgreichsten Rennspiel-Franchises. Dies liegt an der eingängigen Steuerung und den unterhaltsamen Strecken, die nicht immer auf Realismus setzen. Nicht fehlen dürfen bei Mario Kart die Power-Ups, mit denen man die anderen Fahrer herrlich behindern kann. Freunden eine Bananenschale vors Kart zu setzen, oder sie mit einem perfekt platzierten Schildkrötenpanzer aus dem Weg zu räumen, ist ein Hochgenuss. Der aktuelle Teil – Mario Kart 8 Deluxe – ist mittlerweile fünf Jahre alt, bekommt aber 2022 und 2023 DLC-Inhalte spendiert. Der DLC ist kostenpflichtig und erweitert das Rennspiel um mehrere Strecken. Gänzlich neu sind die Strecken nicht. Mario Kart-Fans werden die Bauten aus früheren Mario Kart Spielen wiedererkennen. Nintendo hat die Strecken aber generalüberholt und grafisch an Mario Kart 8 angepasst.

FIFA

Das jährlich neu aufgelegte Fußball-Spektakel ist im Einzelspieler oder Online-Modus zweifellos unterhaltsam. Äußerst beliebt ist bei FIFA der Couch-Koop, bei denen Spieler gemeinsam oder gegeneinander am gleichen Bildschirm Tore schießen. Ärger und Frustration über verpasste Chancen, Jubel nach einem verwandelten Freistoß aus drölfzig Metern Entfernung – all diese Gefühle zu erleben, während der Mitspieler auf dem gleichen Sofa sitzt, entfaltet eine ganz eigene Dynamik.

Tetris

Tetris ist ein Klassiker, der die Videospiele-Landschaft schon seit dem NES begleitet. Aus heutiger Sicht ist es kaum zu glauben, aber Tetris hat sich über die Jahrzehnte mehr als 400 Millionen Mal verkauft. Das simple Spielprinzip: Steine fallen von oben nach unten – Ziel ist es, die Steine so zu platzieren, dass sich keine Lücken ergeben. Vollständige Reihen lösen sich auf. Je mehr Reihen der Spieler auf einmal auflöst, desto mehr Punkte erhält er. Die Runde endet, sobald ein Stein nicht mehr auf das Spielfeld passt. In den meisten Versionen ist Tetris im Multiplayer spielbar. Dies war schon auf dem NES der Fall. Der neueste Ableger – Tetris Effect – hat neben einem VR-Modus auf der PlayStation auch Couch-Koop zu bieten. Tetris Effect ist sogar mit klassischen Regeln im NES-Look spielbar. Der hohe Schwierigkeitsgrad ist aber nicht jedermanns Sache. Die neuen Tetris-Regeln gestatten etwa ein längeres Drehen der Steine, beim klassischen Tetris ist dagegen jeder Stein sofort verbaut.

Der Couch-Koop ist längst zurück

Dass Couch-Koop verschwindet, ist unvorstellbar. Bei etlichen Spielen ist der lokale Koop ein Feature, das die Spieler bei jedem Ableger erwarten. Jüngst haben neue Franchises eindrucksvoll demonstriert, dass nicht jedes Spiel einen Einzelspieler-Modus benötigt, um erfolgreich zu sein. Spiele wie It Takes Two betonen zudem das das „kooperativ“, das dem Wort Koop innewohnt. Statt im Wettbewerb zu versuchen, den anderen zu übertreffen, geht es bei A Way Out und It Takes Two darum, den Zieleinlauf gemeinsam zu schaffen. Hoffentlich finden in Zukunft noch mehr Publisher den Mut, reine Koop-Spiele zu entwickeln, um das Genre breiter aufzustellen.

