Bei der Frage, was zuerst da war, das Game oder der Film, gibt es bei Indiana Jones die ganz klare Antwort: der Film. Dennoch hat der äußerst schlagkräftige Archäologe auch die Gamingbranche kräftig aufgemischt. Im Hinblick auf den bereits fünften Film, der im kommenden Frühjahr in die Kinos kommen soll, werfen wir einen Blick auf die mal mehr und auch mal weniger glorreiche Vergangenheit des Helden und heißen Euch willkommen bei Indiana Jones und die Games (Anm. d. Red.: hier bitte leise die bekannte Titelmelodie summen!).

1981 als der Jäger des verlorenen Schatzes in die Kinos kam, konnte noch niemand mit dem großen und vor allen Dingen andauernden Erfolg rechnen. Doch der Erfolg stellte sich ein und mit eben diesem, traten alsbald auch die Nebenerscheinungen in Form von Videospiellizenzen auf den Plan.

Wir haben Euch hier einmal die Liste der Spiele mit dem Haudegen in chronologischer Reihenfolge zusammengestellt:

Die 1980er

1982: Jäger des verlorenen Schatzes (Raiders of the Lost Ark)

Das war die Nummer 1. Das erste Spiel mit Indy überhaupt und erschien ausschließlich für Atari 2600.

1984: Indiana Jones and the Lost Kingdom

Hierbei handelt es sich um den ersten Ausflug von Prof. Jones auf dem C64. Allerdings handelt es sich hierbei um ein Puzzlespiel mit sehr geringen Anforderungen.

1985: Indiana Jones und der Tempel des Todes

Das Actionspiel mit Original Filmmusik von John Williams und das im piepsigen Sound der 80er-Konsolen. Das Gameplay war jedenfalls zur damaligen Zeit richtig gut. Wer Titel aus dieser Zeit kennt, weiß, dass die wenigsten Games gut gealtert sind. Das trifft auch auf Indy zu. Das Game kam für das NES und C64 raus.

1987: Indiana Jones in the Revenge of the Ancients

Wie sahen PC- und Macintosh-Spiele in den 80ern aus? Jupp, ohne Bild, dafür mit viel Text. Gleiches trifft auch auf diesen Klassiker zu. Das Adventure war gut geschrieben und führte den Abenteurer in eine spannende archäologische Episode a la Indiana Jones.

1989: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

Mit dem neuen Film kamen auch neue Spiele. Gleich zwei Spiele unter dem gleichen Titel erschienen. Einmal mit dem Untertitel „Actionspiel“ für alle damals gängigen Systeme (C64 / NES / GameBoy / Amiga / Mac / PC / SEGA Genesis / SEGA Game Gear / SEGA Master System).

Besser war da eigentlich nur das grafische Abenteuer. Als Point-and-Click-Titel konnte der Spieler den gesamten Film nachspielen. Damit aber nicht genug: nach dem Ende, war vor dem Neuanfang. Also, wer das Spiel durch hatte, wurde zum erneuten Spielen aufgefordert mit der Aussicht ein alternatives Ende erleben zu können. Auch waren die meisten Rätsel innerhalb des Spiels verändert. PC-, Mac- und Amiga-Spieler kamen in den Genuss dieses genialen Games.

Die 1990er

1991: Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

Ja, dann war es auch schon wieder da. Diesmal versuchte sich Hersteller Taito an einer recht soliden Variante des Films. Es waren die Endtage des NES und das Actionspiel war letztlich relativ fade inszeniert, was die leichten Rätseleinlagen auch nicht verbesserten.

1992: Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis

(Indiana Jones and the Fate of Atlantis) Das Spiel, von dem sich so mancher eine Verfilmung gewünscht hätte. Es ist das Nachfolgerspiel nach dem letzten Kreuzzug von LucasArts. In der damals sehr beliebten Point-and-Click-Manier durfte der Spieler ein richtig gutes Adventure mit Indiana Jones bestreiten. Der Schwierigkeitsgrad war angemessen, die Rätsel doch recht knackig und der Wiederspielfaktor war ebenfalls enorm hoch. Der jeweils eingeschlagene Weg führte zu einem ganz unterschiedlichen Ausgang des Spiels.

Auch hier gab es allerdings zwei Varianten. Als Actionspiel mit mehr Prügelei auf dem PC / C64 und Atari ST, sowie als Grafikabenteuer für PC, Amiga und Mac.

1994: Indiana Jones Greatest Adventures

Das SNES hatte Einzug in den Kinder- und Jugendzimmern dieser Welt genommen. Die Spiele wurden anspruchsvoller und so auch Indys greatest Hits auf dem Heimsystem. Die 16-Bit-Technologie war wunderbar detailreich und Indiana Jones lief peitschenschwingend durch alle drei Abenteuer.

1996: Indiana Jones and his Desktop Adventures

Die für PC und Mac erschienene kleine Spielesammlung ist eigentlich kaum der Rede wert. Prinzipiell hatte es der Spieler mit immer den gleichen Abläufen zu tun. Für etwas Abwechslung, jedenfalls kurzzeitig, sorgten die zufällig generierten Level.

1999: Indiana Jones und die Höllenmaschine

Mittlerweile gab es den GameBoy Color für unterwegs, das N64 für daheim und der PC hatte ganz heimlich, still und leise ebenfalls einen wichtigen Teil in den Jugendzimmern eingenommen. 3D war der heiße Scheiß und daher gab es auch Indy in 3D und noch dazu als Third-Person-Actionspiel. Kurzum: der Spieler hatte mehr mit der klobigen Kamera und nur schwer oder sogar gar nicht reagierender Elemente zu kämpfen.

Die 2000er

2003: Indiana Jones und das Grab des Kaisers

Indy goes Tomb Raider …. oder so ähnlich. Ja, Lara Croft hatte dem Dauerbrenner Indiana Jones etwas den Rang abgelaufen. Immerhin gab es keine neuen Filme und Lara hat auch einige hervorstechende Attribute, über die Indy eben nicht verfügte. Dennoch oder trotzdem war das für PC, PS2, XBox und Mac erschienene Spiel gut inszeniert. Die Mischung aus Plattformer und Puzzle/Rätsel, plus der doch ordentlichen Story und der vielzähligen Schauplätze, konnte durchaus für einige Stunden gepflegter Unterhaltung sorgen.

2008: LEGO Indiana Jones: Die ursprünglichen Abenteuer

Der dänische Spielsteinhersteller landet auch mit seinen Videospiel-Umsetzungen einen Erfolg nach dem anderen. Für eine jüngere Altersgruppe angelegt, mit viel Witz und Charme und dem typischen LEGO-Look konnten die Spieler die ursprüngliche Indian Jones-Trilogie auf PC, PS3, Xbox 360, Mac, Nintendo Wii und Nintendo DS bestreiten.

2009 LEGO Indiana Jones 2: Das Abenteuer geht weiter

Der Erfolg von Teil 1 brachte dann, auch Dank des neuen Films, den zweiten Teil auf PC, PS3, XBox 360 und Wii.

2009 Indiana Jones und der Stab der Könige

Den bisherigen Abschluss des Kanons bildet ausgerechnet dieses Spiel. Auf der Wii war es eine fürchterliche Fuchtelei und auf dem Nintendo DS und der PSP kaum der Rede wert. Überraschenderweise wurde es außerdem noch auf der PS2 veröffentlicht und das, obwohl die Nachfolgerkonsole schon längst in den heimischen Wohnzimmern schnurrte.

Dann waren da doch noch…

Ja, die neuen Zeiten brachten auch neue Geräte mit sich: Smartphones. Und mit diesen gab es auch wieder neue Spiele. Leider waren die kleinen und relativ kurzen Ausflüge des beliebten Archäologen auf den mobilen Geräten eher was für die Tonne, aber der Vollständigkeit halber wollen wir diese „Games“ hier nicht unerwähnt lassen.

2008 Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels

Passend zum Film und …. nuja, mehr eigentlich nicht zu erwähnen. Es war halt ein Ausflug auf die mobilen Geräte und wurde nur mit schlechten Bewertungen bedacht.

2009: Indiana Jones und die verlorenen Rätsel

Gleiches gilt auch für dieses Spiel. Rätsel? Fehlanzeige. Eigentlich ja nur ein recht schlecht gemachter Candy Crush-Klon mit Indiana Jones-Optik. Das war es auch schon.

Young Indiana Jones

Erinnert Ihr Euch noch an diese TV-Serie „Die Abenteuer des jungen Indiana Jones“? Nun, wenn nicht, ist das auch nicht weiter tragisch. Die Serie lief irgendwann ab 1992 in Deutschland auf SAT1 und zeichnete die Jugendjahre des späteren Archäologen auf. Das Franchise wurde auf Hörspiele und Comics ausgeweitet und eben auch auf zwei Videospiele. Diese schafften den Sprung über den großen Teich aber nicht nach Europa und kamen somit nur in den USA auf den Markt.

1992 wurde das Spiel zur Serie Young Indiana Jones Chronicles für das NES und 1994 Young Indiana Jones Instruments of Chaos für den SEGA Mega Drive (Genesis) veröffentlicht.

Die DVD-Veröffentlichung der Serie brachte dann noch eine Trilogie an kleinen PC-Spielen, die als Bonusmaterial auf den DVDs enthalten waren, mit sich. Hierbei handelt es sich um kleine PC-Spielchen, die nicht weiter erwähnenswert sind.

Indiana Jones und die Games …. wie geht es weiter?

Nun, das nächste filmische Abenteuer steht bekannterweise in den Startlöchern, auch wenn der Kinostart erst für 2023 angesetzt ist. Ob es neue Spiele geben wird? Wir finden jedenfalls, dass der Archäologe auch auf dem Videospielsektor noch so einiges zu bieten hätte. Leider gibt es dazu derzeit (noch) keine Informationen. Sollte sich da aber etwas am Horizont abzeichnen, werden wir auch wieder gerne darüber berichten.

Doch zunächst möchten wir uns für Euer Interesse an Indiana Jones und die Games bedanken und hoffen, Euch ein wenig mit dieser kleinen Retrospektive unterhalten zu haben. Bis zum nächsten Mal!