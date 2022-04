Glorious Model I – Extrem vielseitig

Glorious präsentiert mit der Model I nun eine neue, flexibel anpassbare Gaming-Maus. Egal ob FPS, MMO oder MOBA, dank des präzisen BAMF-Sensors, der ergonomischen Form und der austauschbaren Daumen-Tasten kann man mit der Model I immer angemessen reagieren.

Die Glorious Model I im Detail:

Neben der ergonomischen Form mit Daumenlippe bietet die Gaming-Maus innovative, austauschbare, magnetische Seitentasten. Das verleiht der Glorious Model I eine optimale Mischung aus Komfort und Vielseitigkeit. Durch das Glorious-typische Wabendesign wird das Gewicht auf 69 g reduziert und die RGB-Beleuchtung kommt besonders gut zur Geltung.

Die Maus verfügt über 9 komplett frei belegbare Tasten. Zwei der Daumentasten können außerdem flexibel gegen Tasten mit unterschiedlichen Formen ausgetauscht werden. So kann man die Maus perfekt an die aktuelle Spielsituation anpassen. Hierfür werden sechs unterschiedliche Tasten mitgeliefert, die unkompliziert mittels Magneten in Position gehalten werden.

Der hauseigene BAMF-Sensor wurde in Zusammenarbeit mit PixArt entwickelt und lässt so in Sachen Präzision und Reaktionsgeschwindigkeit keine Fragen offen. Die maximale Auflösung liegt bei 19.000 DPI, die Tracking-Geschwindigkeit bei 400 IPS und die Abtastrate beträgt 1.000 Hz.

Mittels der Glorious CORE-Software sind vielfältige Anpassungen an der Maus möglich. Man kann unter anderem dem DPI-Schalter neue Auflösungsstufen zuordnen oder die neun programmierbaren Tasten mit speziellen Funktionen belegen.

Alle Details im Überblick:

Flexibel anpassbare Gaming-Maus

Glorious BAMF Sensor mit 19.000 DPI und 400 IPS Max Tracking Speed

1000 Hz Polling Rate

9 Tasten

Vollständig anpassbare Tastenbelegung und auswechselbare Buttons

2 austauschbare Seitentasten

6 magnetische Wechseltasten inklusive

Nur 69g leicht

2m langes ultra-flexibles Kabel

Premium PTFE Maus-Skates

Voll steuerbare RGB-Beleuchtung

DPI Anzeige per LED

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Preis und Verfügbarkeit:

Die Glorious PC Gaming Race Model I ist ab sofort vorbestellbar und demnächst lieferbar. Sie ist in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von je 69,90 € erhältlich. Als Zubehör ist das Glorious Model I Grop Tape für 12,90 €, die Glorious Model I G-Skate für 9,90 € und ein Set Ersatz-Tasten für 9,90 € erhältlich.