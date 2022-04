Das Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen der Ace Attorney-Reihe war bereits letztes Jahr. Umso überraschender ist daher die Ankündigung eines Konzertes, welches den japanischen Staranwalt Ace Attorney zum 20. Jubiläum ehrt.

Alles begann 2001 auf dem GameBoy Advance. Allerdings schaffte es der offiziell erste Teil der Reihe erst 2005 auf dem Nintendo DS nach Europa. Die Spielserie begleitet den jungen und unerfahrenen Anwalt Phoenix Wright durch eine Reihe mal mehr und mal weniger spektakulärer Gerichtsfälle, bei denen der Spieler in die Rolle des Anwalts schlüpft. Es müssen Zeugenaussagen geprüft, die Zeugen ins Kreuzverhör genommen und Beweise gesammelt werden.

Neben den einzelnen Abenteuern gab es 2014 auch ein Crossover mit dem aus seiner eigenen Serie bekannten Professor Layton.

Nun jedenfalls wird das Jubiläum in Form eines Konzertes am 7. Mai 2022 gefeiert. Das Konzert findet in der Bankamura Orchard Hall in Tokio, Japan, statt. Wem das zu weit weg ist, hat die Möglichkeit, die Veranstaltung über den Streaming-Dienst Zaiko zu sehen. Das digitale Ticket kostet 3500 Yen (ca. 26 €). Das Konzert wird Musik aus allen bisher veröffentlichten Spielen der Serie enthalten.

Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Konzert mit einigen bekannten Liedern aus den Spielen vom Tokyo Philharmonic Orchestra aufgeführt. Ob das bekannte Philharmonie-Orchester auch in diesem Jahr die Melodien einspielt, ist aber noch nicht bekannt.

Ihr könnt Euch hier ja schon einmal etwas reinhören:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Capcom