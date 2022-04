2022 steht für Batman: Ein neuer Film & Gotham Knights

Am vierten März erschien der neueste Batman-Film in Deutschland. Er wurde generell gut aufgenommen. Ob er es geschafft hat, „The Dark Knight“ Konkurrenz zu machen, wird allerdings fleißig diskutiert und muss letztendlich von jedem Zuschauer selbst entschieden werden.

Das Batman-Jahr hält aber auch für Gamer ein Highlight bereit. Dieses Jahr kommt nämlich auch das neue Batman-Spiel „Gotham Knights“ heraus.

Batman-Spiele gibt es schon eine ganze Weile. Schon 1986 konnten sich Spieler nämlich als Batman durch die Straßen von Gotham City schlagen. 2022 erscheint nun das neueste Batman-Spiel mit dem Titel „Gotham Knights“.

Das Spiel wurde von Warner Bros. entwickelt und zum ersten Mal 2020 auf einer Convention angeteasert. Nun erscheint das Game, das auf der Xbox und Playstation spielbar sein wird, nach einer Verspätung wahrscheinlich endlich im Oktober dieses Jahres.

Neben dem üblichen 1-Spieler-Modus, wird es darin auch einen Koop-Modus geben, mit dem man zu zweit durch Gotham City streifen kann – und zwar im Online- und Offline-Modus.

Im Spiel dürfen die Spieler in die Rollen von Robin, Batgirl, Red Hood und Nightwing schlüpfen. Diese müssen nach Bruce Waynes Tod dessen Erbe antreten. In Batmans letzter Videobotschaft an seine Mitstreiter gibt er ihnen die Aufgabe, Gotham City in Zukunft vor den Bösewichten zu schützen, die ihn überlebt haben.

Selbst spielen, kann man Batman in Gotham Knights daher nicht. Wer dennoch nicht auf ein ähnliches Spielerlebnis verzichten möchte, wird Batgirl schätzen zu wissen. Ein ähnliches Outfit und eine ähnliche Spielweise wie Batman im Vorgängerspiel trösten dabei zumindest etwas über das Fehlen von Batman hinweg.

Es ist außerdem bereits bekannt, dass es die Möglichkeit geben wird, im Spiel zwischen Einzelspieler- und Mehrspieler-Modus umzuschalten.

Außerdem müssen sich die Spieler im Spiel nicht fest für einen Charakter entscheiden. Sie können nämlich immer wieder zwischen den verfügbaren Charakteren wechseln. Interessant ist diese Funktion besonders wegen den verschiedenen Spezialfähigkeiten, die manche Herausforderungen einfacher oder schwerer machen, je nachdem, wen man gerade spielt. Balance-technisch müssen sich Spieler über das Level-System dabei keine Sorgen machen. Alle Charaktere erhalten nach einer Mission nämlich Erfahrungspunkte, sodass man nicht jeden Charakter einzeln leveln muss und das Spiel zum Grind verkommt.

Spieler, die Gotham auch mal auf der Seite der Bösewichte unsicher machen wollen, kommen in Gotham Knights wohl nicht auf ihre Kosten. Eine Funktion, um zum Beispiel den Jokern zu spielen, gibt es nämlich leider nicht. Vielleicht kann die Modder-Szene hier in Zukunft ja noch etwas nachhelfen.

Auch für die Koop-Funktion wurden im Vergleich zu den Vorgängerspielen einige Anpassungen vorgenommen, die das Spielerlebnis optimieren sollen. Generell sollte sich das Game den Flair von Arkham Asyslum und anderen Vorgängerspielen aber bewahrt haben.

Bildquelle:

Warner, Twitch.tv/sami4m