World of Warcraft: Streifzug durch Azeroth – Kalimdor – Buch Review

Nachdem wir bereits eine Rundreise durch die östlichen Königreiche von World of Warcraft unternommen haben, geht es nun auf einen Streifzug durch Kalimdor. Dieses Mal sind es Erlebnisse aus der Sicht der Horde, denn wir begleiten den Jäger Rexxar und Botschafter Zekhan auf ihrer Rundreise durch den Kontinent Kalimdor.

Allgemeines:

„Die spektakuläre Reise durch Azeroth geht weiter! Begleitet den berühmten Jäger Rexxar und Zekhan – Botschafter der Horde – auf ihrer gefährlichen Reise durch die üppigen und lebendigen Weiten von Kalimdor. Entdeckt alle Geheimnisse, die sich in den Ländereien zwischen den Wällen von Orgrimmar, den goldenen Ebenen von Mulgore und den wilden Kratern von Un‘Goro verborgen halten.“

Inhaltsangabe zu World of Warcraft – Streifzug durch Azeroth – Kalimdor (Panini Books)

Verlag Panini Books Format Hardcover Marke World of Warcraft Seitenanzahl 176 Preis 29,00 € Veröffentlichung 25.01.2022

Das englischsprachige Original Exploring Azeroth: Kalimdor erschien zeitlich mit der deutschsprachigen Ausgabe am 25. Januar 2022 zu einem Preis von 25,00 $. Die Veröffentlichung wurde mehrmals verschoben, wahrscheinlich hatten die Skandale rund um Blizzard einen Einfluss auf die Fertigstellung des Buches.

Spoiler-Alarm:

Die nächsten Abschnitte verraten natürlich das ein oder andere Details zu den Inhalten des Buches.

Die Reise:

Bei dieser Rundreise lernen wir den Kontinent Kalimdor genauer kennen. Dieses Mal wurde der Reisebericht allerdings nicht von Angehörigen der Allianz verfasst, sondern wir lernen den Kontinent auf den Augen der Horde kennen. Eigentlich sehr passend, liegt doch hier mit Orgrimmar deren wichtigste Hauptsatz.

Verfasser des Berichts ist der Troll Zekhan, ein Botschafter der Horde. Begleitet wird er vom berühmten Meisterjäger Rexxar. Da dieser aber grade noch Lesen und Schreiben lernt, hat er keinen direkten Anteil beim Verfassen des Berichts. So lernen wir Kalimdor vor allem aus den Augen von Zekhan kennen.

Ausgangsort dieser besonderen Reise ist natürlich Orgrimmar. Genauer gesagt lernen wir Durotar im Ganzen kennen. Von dort aus geht es über Azshara zur Dunkelküste und weiter nach Teldrassil. Ein besuch bei den Draenei auf den Azur-Mythosinseln darf natürlich auch nicht fehlen. Nun geht es wieder südwärts in Richtung des Eschentals, Mulgore, Feralas, Silithus, dem Krater von Un’Goro und schließlich über Tanaris in das Brachland. Natürlich wird hier der ein oder andere Ort ausgelassen, aber es sind doch die entscheidenden Orte dabei. Selbst die Überreste von Teldrassil besucht die Gesandtschaft der Horde. Dass jedoch mit gebührendem Abstand, denn die Nachtelfen stehen der Horde immer noch kritisch gegenüber.

Neben den Beschreibungen der wichtigen Orte, lernen wir zu jedem Gebiet auch noch weitere Dinge kennen. So werden uns wichtige Rüstungen vorgestellt, zentrale Persönlichkeiten beschrieben, aber auch bedeutenden Tiere vorgestellt. Anfang und Ende des Berichts bilden Briefe, die zwischen den Anführern der Horde und Zekhan ausgetauscht wurden. So wird eine stimmungsvolle Einleitung und ein runder Abschluss geschaffen. Vieles was Zekhan in seinem abschließenden Brief schreibt, trifft leider auch aktuell auf die Realität zu.

Optik und Stil:

Der Einband des Buches ist passend zum Thema sehr hochwertig aus einem schwarzen Lederimitat gestaltet und fühlt sich dabei recht weich an. Zusätzlich ist dieser mit roten Verzierungen in Metallic-Optik bedruckt. Das Farbschema wurde so im Vergleich zur ersten Ausgabe an das Farbschema der Horde angepasst. Definitiv kein typischer Hardcover-Einband.

Die Textseiten sind aus einem recht dicken Papier mit angenehmer Haptik gefertigt. Diese verfügen ebenfalls über eine dekorative Umrandung. Die Texte werden von Darstellungen im Stil von Handskizzen begleitet. Diese zeigen bedeutende Orte, Gegenstände, Tiere oder Personen.

Das Buch beginnt zunächst mit einer illustrierten Karte von Kalimdor. Diese können wir mit einer Seite aus Pauspapier überdecken. Auf dieser sind alle nachfolgend besuchten Reiseziele eingezeichnet.

Die Texte sind aus der Sicht von Zekhan formuliert und orientieren sich an der typischen Aussprache der Trolle. Typisch für einen Botschafter ist die Formulierung jedoch sehr sachlich gehalten.

Zeitliche Einordnung:

Bei der langen Geschichte von World of Warcaft ist die zeitliche Einordnung des Buches natürlich sehr interessant. Direkt zu Beginn ist die Rede vom vierten Krieg und dem im Anschluss geschlossenen Frieden. Somit ist das Buch schonmal nach den Ereignissen von Battle for Azeroth einzuordnen. Dementsprechend besuchen wir an der Dunkelküste ein zerstörtes Teldrassil und die Nachtelfen sind, mit Blick auf die Horde, nun ja, nicht allzu gastfreundlich gestimmt.

Fazit:

Streifzug durch Azeroth – Kalimdor ist ein weiteres Must-have für alle Fans der World of Warcraft Lore und lässt, wie auch die erste Ausgabe, Sammlerherzen wieder höher schlagen. Der Leser erfährt allerhand interessanter Details und Hintergrundinformationen zu den diversen Reisezielen. Vieles hiervon lässt sich mit Ereignissen und Erfahrungen aus dem Spiel in Verbindung bringen. Dieses Mal ist die Beschreibung der diversen Orte deutlich sachlicher gehalten, aber dennoch sehr angenehm zu lesen. Jedoch fehlen etwas die amüsanten Kommentare von Kapitän Finn Schönwind, die den ersten Bericht etwas aufgelockert haben.

Der Preis von 29 € ist sicherlich kein Schnäppchen. Insbesondere mit Hinblick auf die optische Gestaltung, aber auch den Inhalt des Buches, jedoch durchaus angemessen. Auch hier bietet sich wieder eine sehr gute Möglichkeit einem WoW-Fan eine Überraschung und Freude zu bereiten, schade das der Release nicht mehr vor Weihnachten geklappt hat.

