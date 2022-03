Mit Infinite Frontier verpasst DC seinen wichtigsten Comic-Helden einen Relaunch, so auch Wonder Woman. Die erste Ausgabe trägt den Untertitel „Die Heldin von Asgard“. Schauen wir also an, was eine Amazone und Bewohnerin des Olymps nach Asgard verschlagen hat.

Allgemeines:

„Der Start einer überraschenden neuen Wonder Woman-Saga! Diana findet sich ohne Erinnerung auf einem Schlachtfeld in Asgard wieder. Ist sie gestorben? Immer wieder muss sie in den Kampf ziehen. Jedes Mal, wenn sie in der Schlacht fällt, erwacht sie in den Hallen von Walhall, um am nächsten Tag erneut zu kämpfen. Wird sie zwischen Thor und Odin das Rätsel um ihre jenseitige Existenz lösen können?

Wonder Woman trifft Thor und Odin“

Inhaltsangabe zu Wonder Woman 1 – Die Amazone von Asgard (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Wonder Woman Storyline Wonder Woman (2021) Storys Wonder Woman 770-774 zentrale Charaktere Wonder Woman Zeichner Andy MacDonald, Travis Moore Autor Becky Cloonan, Michael W. Conrad Seitenanzahl 132 Preis 16,00 € Veröffentlichung 04.01.2022

Der Band besteht aus fünf einzelnen Storys. Diese tragen den Titel Nachwelten 1-5.

Wie wir es aus diversen anderen Sammelausgaben kennen, werden auch hier die Teilgeschichten, die im Original einzelne Ausgaben bildeten, durch eine Cover-Grafik voneinander getrennt. Den Abschluss bilden dann noch einige Variant Cover.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Diana, die Prinzessin von Themyscira verließ einst die Paradiesinsel der Amazonen. In der Welt der Menschen wurde sie schließlich als Wonder Woman, die Botschafterin und Verteidigerin von Liebe, Freiheit und Gerechtigkeit, bekannt. Schließlich kämpfte sie auch an der Seite von Batman und Superman in der Justice League. Doch nun findet sie sich in einer anderen Welt wieder…

Die Geschichte beginnt mit einer Schlacht in Asgard, genauer gesagt in Walhalla. In diesem Reich der Toten wird tagsüber gekämpft und abends leben wieder alle und feiern gemeinsam in der Methalle. Mitten in dieser Schlacht findet sich Diana plötzlich wieder. Jedoch hat sie keine Erinnerungen daran, wie sie eigentlich hier hingelangt ist. Dort trifft sie auf Sigurd, besser bekannt als Siegfried der Drachentöter. Er hilft ihr, sich zu orientieren und die Welt zu verstehen.

Als sie sich die Umgebung genauer anschaut, trifft sie auf Ratatöskr, ein Eichhörnchen. Dieses führt sie zum Weltenbaum Yggdrasil, der im Sterben liegt. Kann Wonder Woman den Weltenbaum retten? Anscheinend kehrt auch nicht jeder, der in der Schlacht gefallen ist, ins (Nach-)Leben zurück, wer ist hierfür verantwortlich?

In der zweiten Story sucht Diana weiter nach einer Heilung für den Weltenbaum und trifft dabei auch auf einen alten Bekannten. Nachdem sie vergeblich Thor um Hilfe gebeten hatte, wendet sie sich an die Schlange Nidhöggr am Fuß des Baumes. Doch diese will nur helfen, wenn Wonder Woman zunächst etwas für sie erledigt…

Wonder Woman sucht weiter nach einer Heilung für den Weltenbaum und hofft bei den Walküren weitere Hinweise zu finden. Doch kann sie von Nidhöggr den Schlüssel für die Festung der Walküren bekommen? Währenddessen findet sich immer mehr Gefallen an den sich wiederholenden Schlachten, wird sie in diesen Schlachten versinken und keinen Weg hinausfinden?

Schließlich erreicht Diana die Festung der Walküren. Dort erfährt sie den Grund dafür, dass die Walküren dem Schlachtfeld fernbleiben und die Krieger nicht mehr in ein neues Leben finden können. Doch plötzlich erscheint Thor mit seinen Kriegern… Wie wird der Kampf zwischen den Walküren und Thors Kriegern ausgehen? Können Sie einen gemeinsamen Weg finden und dabei auch Yggdrasil retten, um so schließlich auch Ragnarök zu verhindern? Wird Wonder Woman sich schließlich daran erinnern können, wer sie wirklich ist?

Wonder Woman ist nun auf den Olymp zurückgekehrt, doch dieser ist nicht wiederzuerkennen. Alles ist zerstört und steht in Flammen, weit und breit ist nur ein Überlebender zu finden. Es ist der römische Gott Janus, nun ja, zumindest eine Hälfe von ihm… Was ist auf dem Olymp geschehen und welche Rolle spielt Janus dabei?

Charaktere und Erzähler:

Im Mittelpunkt steht natürlich Diana, alias Wonder Woman. Eine wichtige Rolle nimmt aber auch Ratatöskr ein, der schließlich Dianas Begleiter wird. Dabei ist er mehr als nur ein kleines Eichhörnchen, dass Yggdrasil rauf und runter klettert.

Sehr unterhaltsam ist aber auch die Art und Weise wie Odin und Thor dargestellt werden, besonders dann, wenn man beide aus anderen Comic-Universen kennt.

In diesem Comic ist auch tatsächlich eine Erzählerperspektive vorhanden, zu erkennen an den eckigen, gelben Textblasen. Der Erzähler gibt einige Informationen zum Ort und den Hintergründen und hilft so beim Einstieg in die Szenen. Ein Teil der Geschichte wird aber auch über die Gedanken der Charaktere erzählt, diese erkennt man an eckigen, roten Textblasen.

Fazit:

Die Amazone von Asgard ist ein gelungener Einstieg in die Infinite-Frontier-Storyline von Wonder Woman. Es wird eine sehr unterhaltsame Geschichte erzählt, die besonders Fans der nordischen und griechischen Mythologie interessieren wird. Der Comic bietet interessante Charaktere und weiß auch zu überraschen. Insgesamt scheint uns eine sehr durchgängige Story zu erwarten, die in einzelne Kapitel unterteilt wird. Wir sind gespannt, wie sich die Story weiter entwickelt und sehen hier ein großes Potenzial für viele spannende Geschichten.

