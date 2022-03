SilentiumPC präsentiert die Spartan 5 Serie

SilentiumPC, ein europäischer Hersteller von CPU-Kühlern, Netzteilen und PC-Gehäusen mit Sitz in Polen, präsentiert mit den Spartan 5 Modellen nun eine Weiterentwicklung der Spartan-Serie. Diese Kühler wurden gemeinsam mit Synergy Cooling entwickelt und richten sich insbesondere an Einsteiger und Systemintegratoren. Dabei konkurrieren sie direkt mit teureren Mittelklassemodellen.

Die Spartan 5 Modelle im Detail:

Insgesamt gibt es vier neue Modelle, die sich in Leistung und Farbe unterscheide. So gibt es das Spartan 5 Basismodell und den Spartan 5 MAX mit erhöhter Leistung. Beide gibt es jeweils mit einem schlichten schwarzen Lüfter, als auch mit ARGB-Lüfter. Der speziell entwickelte Fluctus 120-mm-Lüfter wird dabei in den Kühlkörper integriert. So wird ein leiser Betrieb und auch eine psychoakustische Optimierung erzielt. Die gesamte Konstruktion des Kühlers ist für eine leichte Montage und hohe Stabilität ausgelegt. Dazu wird ein komplett neues Montagesystem genutzt, das aus einem gefederten Rahmen und nur einem beweglichen Bauteil besteht. So muss auf AMD-Plattformen nur eine Schraube festgezogen werden.

Beim Spartan 5 und Spartan 5 ARGB kommen zwei Kupfer-Heatpipes zum Einsatz, die in direktem Kontakt mit der CPU stehen. Der Spartan 5 MAX und Spartan 5 MAX ARGB nutzen vier Kupfer-Heatpipes und ermöglichen so eine noch effizientere Wärmeübertragung, besonders für Systeme mit höherer TDP.

Bei der Spartan 5-Familie ist ab Werk bereits die Pactum PT-3 Wärmeleitpaste aufgetragen. Bei AMD-Systemen kann der Kühler so direkt montiert werden, für Intel-Systeme ist ein Montagekit mit wenigen Einzelteilen im Lieferumfang enthalten.

AMD-Kompatibilität: AM4, AM3 (+), AM2 (+), FM2 (+), FM1

Intel-Kompatiblität: LGA1700, LGA1200, LGA115x

Preise und Verfügbarkeit:

Alle vier Spartan-5-Modelle von SilentiumPC sind ab sofort verfügbar, die UVPs lauten wie folgt: