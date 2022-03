ITORAH – Fantasy Action-Platformer erscheint heute

Publisher ASSEMBLE Entertainment veröffentlicht heute den Action-Platformer ITORAH auf Steam und GOG für 19,99€. Das Spiel stammt vom deutschen Entwicklerstudio Grimbart Tales aus Kaiserslautern – zum Release gewährt ASSEMBLE einen Launch-Discount von 15%.

Zusätzlich startet heute Abend ASSEMBLE seinen großen Publisher Sale auf Steam, mit bis zu 90% Rabatt auf das gesamte Portfolio! Mehr Details im Publisher Sale-Trailer. ITORAH ist diese Woche auch bei den Game Events „MIX 10th Anniversary Showcase“ und der „Future Games Show“ mit dabei. Außerdem ist ITORAH beim Deutschen Computerspielpreis 2022 in der Kategorie „Beste Spielwelt und Ästhetik“ nominiert. Wir drücken die Daumen!

Über ITORAH:

ITORAH ist ein mesoamerikanisch inspirierter, handgezeichneter 2.5D Indie-Action-Platformer gepaart mit den besten Elementen der klassischen Metroidvania-Formel. Der neue Release Trailer lässt Spielerinnen und Spieler in die Geschichte von ITORAH eintauchen. Einem jungen Mädchen, das als einziger verbliebener Mensch in der märchenhaften Welt von Nahucan erwacht. Gemeinsam mit ihrer sprechenden Axt Koda kämpft sie sich durch malerische Dschungel, beeindruckende Berglandschaften sowie gefährliche Tempel auf ihrer Suche nach Antworten. Unterwegs knüpfen sie darüber hinaus neue Freundschaften mit skurrilen Einheimischen.

ITORAH überzeugt schon beim ersten Anblick durch liebevoll und kreativ gestaltete Optik. Zudem bietet es eine Spielwelt gefüllt mit farbenfrohen Landschaften und düsteren Dungeons. Doch der Schein trügt. Im Gegensatz zu ITORAHs niedlichem Aussehen, erzählt das Spiel eine tragische Geschichte über Opfer und Verlust.

ITORAH ist auch in einer für ASSEMBLE typischen „Save the World“-Edition für 29,99€ erhältlich. Diese enthält außerdem den offiziellen Soundtrack sowie ein digitales Artbook und ist eine großartige Möglichkeit, den Entwicklern besondere Wertschätzung entgegenzubringen und gleichzeitig einen guten Zweck zu unterstützen. ASSEMBLE Entertainment spendet zudem 10% des Erlöses jeder verkauften „Save the World“-Edition an Survival International zur Unterstützung indigener Völker rund um den Globus!

Erwache in Nahucan, einer fantastischen Welt voller maskierter Kreaturen. Die Menschheit ist verschollen und ITORAH scheint die letzte ihrer Art zu sein! Um ihrer Vergangenheit nachzujagen schlägt sich ITORAH zusammen mit ihrer vorlauten Axt durch prächtige Wälder, mysteriöse Tempel, stürmische Berge und weitere handgezeichnete Landschaften. Was als naive Forschungsreise beginnt entwickelt sich schnell zu einer Mission, diese fremdartige neue Welt vor ihrer größten Bedrohung zu retten: Einer ominösen Plage, die alles zu verschlingen droht.

Features:

Liebevoll gestaltete Optik: Erkunde die atemberaubende, wunderschöne, handgemalte Welt von Nahucan und und bewahre sie vor ihrer größten Bedrohung.

Erkunde die atemberaubende, wunderschöne, handgemalte Welt von Nahucan und und bewahre sie vor ihrer größten Bedrohung. Klassisches Jump’n’Run mit modernem Touch: Wenn sie sich nicht gerade ihren Weg durch die Landschaft hackt, muss ITORAH ihre Sprung- und Ausweichfähigkeiten so scharf wie ihre Axt halten, während sie knifflige Rätsel und herausfordernde Platforming-Abschnitte bewältigt.

Wenn sie sich nicht gerade ihren Weg durch die Landschaft hackt, muss ihre Sprung- und Ausweichfähigkeiten so scharf wie ihre Axt halten, während sie knifflige Rätsel und herausfordernde Platforming-Abschnitte bewältigt. Nutze deine Fähigkeiten: Erlerne neue Angriffs- und Bewegungsfähigkeiten, die ITORAH auf ihrer Reise helfen.

Erlerne neue Angriffs- und Bewegungsfähigkeiten, die auf ihrer Reise helfen. Herausfordernde Bosse: Stelle dich Nahucans gefräßiger Fauna und imposanten Bosskämpfen.

Stelle dich Nahucans gefräßiger Fauna und imposanten Bosskämpfen. Enthülle das Geheimnis: Ist ITORAH der einzige Mensch, der noch übrig ist, und wenn ja, was ist mit allen anderen passiert? Gehe dem Geheimnis auf den Grund und erlebe spannende Wendungen. Gleichzeitig kämpft die tapfere junge Kriegerin auf ihrer Suche nach der Rettung von Nahucan durch üppige Wälder, uralte Tempel und vieles mehr.

Ist der einzige Mensch, der noch übrig ist, und wenn ja, was ist mit allen anderen passiert? Gehe dem Geheimnis auf den Grund und erlebe spannende Wendungen. Gleichzeitig kämpft die tapfere junge Kriegerin auf ihrer Suche nach der Rettung von Nahucan durch üppige Wälder, uralte Tempel und vieles mehr. Schließe neue Freundschaften: Triff einen Haufen an charmanten und skurrilen Charakteren.