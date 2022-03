Nachdem es nach der Ankündigung im Sommer 2020 relativ ruhig um das Free-World-Abenteuer rund um die magische Welt von Hogwarts geworden war, wurde nun in der neuesten Ausgabe der Sony State of Play mitgeteilt, dass an der geplanten Veröffentlichung noch in diesem Jahr festgehalten wird. Darüber hinaus wurde verkündet, dass Hogwarts Legacy auch auf Nintendo Switch erscheinen wird.

Darum geht es im Spiel: Ihr könnt Eure Spielfigur selbst erstellen und als Schüler die aus den Harry-Potter-Büchern bekannte Schule für Hexen und Zauberer besuchen und erkunden. Weitere bekannte Orte, wie z. B. das beschauliche Dörfchen Hogsmeade stehen ebenfalls für Ausflüge bereit, wobei der Hauptaugenmerk auf dem magischen Schloss selbst liegt. Hier warten unentdeckte Geheimnisse auf den aufmerksamen Spieler und insgesamt eine Vielzahl von Abenteuern.

Nebenbei besucht Ihr aber auch den Unterricht, um Eure magischen Fähigkeiten auszubauen und zu trainieren und könnt auch Eure eigenen Räume nach Belieben gestalten.

Die bisher veröffentlichten Bilder versprechen jedenfalls Großes und das nicht nur für eingefleischte Harry-Potter-Fans.

Gestern wurde in einer speziellen State of Play-Ausgabe bestätigt, dass Hogwarts Legacy auch auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Das Cover könnt Ihr auch schon bei Amazon finden, was den Schluss einer Retail-Version nahelegt.

Leider gibt es noch keine Bilder, wie das Abenteuer auf Nintendos Heimkonsole aussieht. Grafisch wird es sicherlich nicht an die neueste Konsolengeneration heranreichen.

Hogwarts Legacy erscheint laut der State of Play-Präsentation noch im Winter 2022 für PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

Quelle: Hogwarts Legacy