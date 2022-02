PHANTEKS Evolv Shift XT – Ein Gehäuse, drei Modi

PHANTEKS bietet mit dem Evolv Shift XT nun ein Gehäuse, dass mit den Anforderungen an die Kühlung in drei verschiedenen Modi mitwachsen kann. Passend zum neuen Gehäuse sind auch die neuen Netzteile der Revolt SFX-Serie erschienen.

Das PHANTEKS Evolv Shift XT im Detail:

Optisch setzt das neue Gehäuse die Designsprache der EVOLV-Serie fort und bietet mit der Kombination aus Verarbeitung und durchdachtem Zusammenbau sowie dem beiliegenden PCIe 4.0 Riser-Kabel die von PHANTEKS gewohnte Premium-Erfahrung.

Im kompaktesten Modus bietet das Mini-ITX-Gehäuse Platz für eine 324 mm lange Triple-Slot-GPU und einen 72 cm hohen CPU-Kühler. Zur besseren Luftzufuhr verfügen die Aluminium-Paneele über Lüftungsöffnungen. Je nach gewähltem Modi wächst das Gehäuse und zeigt mehr von seiner Temperglas-Front mit einem RGB-beleuchteten Unendlichkeitsspiegel.

Benötigt das System mehr Kühlleistung, kann man den Deckel in zwei Stufen anheben. So kann man im zweiten Modus zwei 120-mm- oder 140-mm-Lüfter montieren und im dritten Modus sogar eine 240-mm-AiO. Das Volumen des Gehäuses steigt so von 13,5 l über 15,6 l auf 17,4 l. Für eine leichtere Montage lässt sich das Bracket für Lüfter oder Radiator nach oben klappen oder entfernen.

Das mitgelieferte Riser-Kabel ist bereits im Gehäuse verlegt und wird über eine Arretierung sicher an Ort und Stelle gehalten. Für ein gutes Kabelmanagement sind Halterungen und Bänder mit Klettverschlüssen vorhanden. Zur Ansteuerung der Beleuchtung ist ein Controller integriert oder man bindet das Gehäuse über den 3-Pin-ARGB-Anschluss am Mainboard an.

Alle Features im Überblick:

Flexibles Mini-ITX-Gehäuse aus anodisiertem Aluminium

In drei Stufen verstellbar für unterschiedliche Kühl-Setups

Seitenteile mit feinen Lufteinlässen, auch für Lüfter-lose Setups

Vertikaler Einbau der Grafikkarte mit integriertem PCIe 4.0 Riser-Kabel

Platz für Grafikkarten bis zu 3 Slots Höhe und 324 mm Länge

Maße minimal: 173 x 211 x 371 mm (B x H x T)

Maße maximal: 173 x 272 x 371 mm (B x H x T)

I/O: 1x USB 3.1 Typ C, 1x USB 3.0 Typ A

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Die Revolt SFX Netzteile im Detail:

Erhältlich sind die neuen Netzteile mit einer Leistung von 650 W und 750 W und in einem vollmodularen Aufbau. Beide Modelle erreichen einen zertifizierten Wirkungsgrad von 80 Plus GOLD. Das 750 W starke Netzteil ist zusätzlich auch mit 80 Plus Platinum Zertifizierung verfügbar. Der integrierte Lüfter schaltet bei einer Leistung von 30 % oder weniger ab, sodass ein semi-passiver Betrieb möglich ist.

Preis und Verfügbarkeit:

Das PHANTEKS Evolv Shift XT ist voraussichtlich ab Mitte März in den Farben Schwarz und Silber zu einem UVP von 169,90 € erhältlich, vorübergehend sogar zum Einführungspreis von 149,90 €.

Die Preise der Revolt SFX Netzteile liegen bei 129,90 € für die 650-W-Gold-Version, 139,90 € für die 750-W-Gold-Version und 159,90 € für die 750-W-Platinum-Edition.