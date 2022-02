Pünktlich zum Release von Elden Ring präsentiert noblechairs eine spezielle Edition des HERO. Die Rückenlehne ziert eine große Stickerei mit vielen Elementen, die sich in Elden Ring entdecken lassen. Dazu gesellt sich auf der Vorder- und Rückseite der originale Schriftzug und feine, goldene Elemente auf den Sitzwangen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der noblechairs HERO Elden Ring Edition im Detail:

Die gesamte Optik ist durch die schwarz-goldene Farbgebung eher klassisch und edel gehalten. Als Material kommt dabei 1,5 mm starkes und zu 100 % veganes PU-Kunstleder zum Einsatz. Der HERO ist das größte Modell im Produkt-Portfolio von noblechairs und bietet die fortschrittlichste Rückenlehne mit einer Rückenlehne mit integrierte Kopfstütze aus Memory-Schaum. Auch die Sitzfläche fällt großzügig aus, ebenso, wie die breiten Armlehnen.

Alle Features im Überblick:

Edler Gaming Stuhl in wunderschönem Elden Ring Design

Angeleht an den sehnlichst erwarteten neuen Titel von FromSoftware, den Machern von Dark Souls und Bloodborne

Schwarze perforierte Basis mit ornamentalen Dekorationen und Details in Gold

Ein riesiges Artwork entfacht seine magische Strahlkraft auf der Rückseite

Ikonischer Elden Ring-Schriftzug auf Vorder- und Rückseite

Schmuckvolle und detailreiche Ziernähte als klassische Ergänzung der goldenen Seitenwangen

Verstellbare Lendenwirbelstütze und Wippmechanismus

Hochdichte Kaltschaumpolsterung für hohen Komfort und lange Lebensdauer

Kopfstütze aus Memory-Schaumstoff macht ein zusätzliches Kopfkissen überflüssig

Robuster Stahlrahmen belastbar bis zu 150 kg

Als Bürostuhl nach DIN EN 1335 zertifiziert

1 of 7

Entwickelt wurde die HERO-Serie in Deutschland und in Kooperation mit weltweiten Partnern aus dem eSport-Bereich. Die Ergonomie wurde besonders im Hinblick auf einen Sitzkomfort über einen längeren Zeitraum hin optimiert. Das spezielle Design der Rückenlehne passt sich der natürlichen Krümmung der Wirbelsäule an und hilft so das Gewicht des Nutzers besser zu verteilen.

Weitere Details finden sich bei Caseking.

Preis und Verfügbarkeit:

Die noblechairs HERO Elden Ring Edition ist für 479,90 € ab sofort bei Caseking vorbestellbar.