Gameplay-Trailer zu WWE 2K22 zeigt Rey Mysterio

Etwas mehr als einen Monat vor dem geplanten Release im März wurde von 2K Games ein Gameplay-Trailer zu WWE 2K22 veröffentlicht. Dieser wird von Lynell Jinks, dem Creative Director, und Christina Diem Pham, einer Art Producerin, kommentiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Im Gameplay-Trailer zu WWE 2K22 erfahren wir einige Details zum kommenden Wrestling Spektakel. So bekommen wir zunächst eine Erklärung dazu, wie man die Superstars für das Spiel digitalisiert hat. Darüber hinaus gibt es auch Details zu den Verbesserungen an der Spielgrafik. Doch kommen wir nun zum spannendsten Teil des Trailers. Mithilfe weiterer Teammitglieder bekommen wir einen Einblick in ein 1 vs 1 Match von Rey Mysterio gegen Damian Priest. Währenddessen bekommen wir weitere Erklärungen zu den diversen Verbesserungen gegenüber den Vorgängerversionen. Im Video werden auch die Tastenbelegung und die damit verbundenen Aktionen am Beispiel der Xbox demonstriert.

Alle Wrestling-Fans können sich auf jeden Fall auf den 11. März freuen und so die Wartezeit auf Wrestlemania 2022 überbrücken. Der neue Titel erscheint für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam. Für die Konsolen werden auch Cross-Gen-Bundles verfügbar sein, für alle Spieler, die beide Generationen noch parallel nutzen wollen. Neben der Standard-Edition wird es auch eine Deluxe-Edition mit Zugriff auf alle 5 DLCs geben. Vorbesteller erhalten zusätzlich das Undertaker Immortal-Pack.

Weitere Details finden sich auf der offiziellen Webseite.