Pokémon-Legenden: Arceus – Neuer Trailer zum Launch erschienen

Pünktlich zum Launch erscheint heute ein neuer Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus für die Nintendo Switch. Im Vergleich zu vorherigen Titeln der Pokémon-Reihe wie den Remakes von Diamant und Perle oder Schwert und Schild mischt Pokémon-Legenden: Arceus die bekannte Rezeptur auf. Die offizielle Website verrät außerdem:

„Erkunde in Pokémon-Legenden: Arceus für Nintendo Switch eine riesige, ungezähmte Wildnis, in der neue Entdeckungen auf dich warten. Fange, beobachte und erforsche wilde Pokémon in diesem weitläufigen Action-Rollenspiel, das in einer längst vergangenen Ära spielt, in der Menschen und Pokémon nur selten in enger Harmonie miteinander lebten.

Dein Abenteuer führt dich in die majestätischen Weiten der Hisui-Region, wo du Pokémon erforschen musst, um den allerersten Pokédex der Region zu erstellen. Dieses Land, das in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle unter dem Namen Sinnoh bekannt wurde, bietet Naturwunder und atemberaubende Landschaften. Außerdem leben dort viele wilde Pokémon – sowohl neue als auch bekannte!

Es heißt, das rätselhafte Arceus sei der Schlüssel zur Lösung des seltsamen Phänomens, von dem bestimmte Pokémon in dieser Region betroffen sind. Welche Verbindung könnte dieses Mysteriöse Pokémon mit deiner Reise haben?“

Das Spiel ist ab sofort im Handel sowie im Nintendo eShop erhältlich. Seht euch außerdem im Folgenden den Launch-Trailer zu Pokémon-Legenden: Arceus an: