Grenzenloser Airflow – das Lian Li Lancool 215 White

Beim Lian Li LANCOOL 215 White steht eine Sache besonders im Mittelpunkt, ein optimaler Airflow. Hierfür sind in der Front des Gehäuses zwei 200 mm große Lüfter verbaut, die einen leistungsstarken, aber dennoch leisen Betrieb ermöglichen. Nun gibt es den Midi-Tower aus Stahl mit Temperglas Seitenteil, modularen Staubfiltern und attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis endlich auch in einer weißen Version.

Das Lian Li LANCOOL 215 White im Detail:

Das Gehäuse basiert auf einer stabilen Stahlkonstruktion und bietet eine abnehmbare Frontabdeckung. Der geräumige Innenraum bietet dabei sogar Platz für Dual- und Triple-Radiatoren. Konzipiert wurde das Gehäuse besonders im Hinblick auf die effektive Kühlung leistungsstarker Hardware. So bietet es zahlreiche Lufteinlässe und die Front besteht hauptsächlich aus luftdurchlässigem Mesh. Ebenso verfügen die Rückseite, der Deckel und der Boden auch über großzügige Lüftungsöffnungen. Der Staubfilter für die Lüftungsöffnungen im Gehäusedeckel wird magnetisch gehalten, der des Netzteils befindet sich in einem Einschub. Im Maximalausbau kann man an der Vorderseite drei, am Deckel zwei und an der Rückseite einen 120 mm messenden Lüfter verbauen. Alternativ kann man an Vorderseite und Deckel auch je zwei 140 mm große Lüfter verwenden.

Alle Features im Überblick:

Hochwertiger Midi-Tower, jetzt auch in Weiß erhältlich

Drei Lüfter vorinstalliert: zwei 200 mm ARGB-Lüfter in der Front und ein 120 mm Lüfter an der Rückseite

Bis zu sechs Lüfter insgesamt

Für Mainboards bis E-ATX geeignet

Temperglas Seitenteil und Modulare Staubfilter an Boden und Deckel

Inklusive Fan- und RGB-Controller

Platz für bis zu 370 mm lange Grafikkarten

Platz für einen 360er- und einen 280er-Radiator

Herstellerlogo mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung

Maße: 215 x 482 x 462 mm (B x H x T)

I/O: 2x USB 3.0 1x 3,5 mm Klinke (4-polig)

Weitere Details finden sich auf der Produktseite bei Caseking.

Preise und Verfügbarkeit:

Das Lian Li LANCOOL 215 White ist zu einem UVP von 99,90 € ab sofort erhältlich. Die schwarze Version ist weiterhin für 89,90 € erhältlich.