Zwei der erfolgreichsten Gehäuse von PHANTEKS sind nun in einem neuen, mattweißen Design verfügbar, das ENTHOO EVOLV X und das ECLIPSE P600S. Der Aufbau, der beiden durchdachten und hervorragend verarbeiteten Gehäuse bleibt dabei soweit gleich, jedoch erhalten sie passend zum neuen Farbdesign jeweils drei der neuen und ebenfalls weißen Lüfter PHANTEKS SK PWM 140 mm mit A-RGB-Beleuchtung.

Die PHANTEKS Matte White Editionen im Detail:

Neben einer Vielzahl von Radiator-Kombinationen unterstützen beide Gehäuse Mainboards bis hin zum E-ATX-Formfaktor. In beiden Gehäusen kann man entweder in der Oberseite ein 360 mm Radiator oder in der Front ein 420 mm Radiator verbauen, beim EVOLV X sogar zwei 360 mm Radiatoren gleichzeitig. Insgesamt können bis zu sechs Gehäuselüfter montiert werden.

Grafikkarte dürfen eine maximale Länge von 435 mm aufweisen und können entweder horizontal oder vertikal montiert werden. Für den vertikalen Einbau stehen such drei vertikale Erweiterungsslots zur Verfügung, sodass hinter der Grafikkarte Platz für weitere Erweiterungskarten bleibt. Für eine Montage im Bereich der horizontalen Slots gibt es separat ein passendes Bracket. Auch das Riser-Kabel muss separat erworben werden. Die Gehäuse bieten auch Optionen für den Einbau einer Vielzahl von Festplatten, mit optionalen Halterungen sind bis zu zehn Stück möglich.

Beide Gehäuse im Überblick:

Edle Midi-Tower komplett in Weiß mit Temperglas

Midi-Tower mit Platz für Mainboards bis E-ATX

Dual-Systeme möglich

Seitenteil aus Temperglas für einen ungehinderten Blick ins Innere

3x 140-mm-Lüfter mit adressierbarem RGB vorinstalliert

Überarbeitetes Design für mehr Airflow & Hardwarekompatibilität

Platz für bis zu 435 mm lange Grafikkarten

I/O-Panel mit 1x USB-3.1-Typ-C- und 2x USB-3.0-Typ-A

Herausnehmbare Schalldämmung (P600S)

Preise und Verfügbarkeit:

Beide Gehäuse der PHANTEKS Matte White Edition sind ab sofort verfügbar. Das EVOLV X zu einem UVP von 229,90 € und das ECLIPSE P600S zu einem UVP von 179,90 €.

Die neuen PHANTEKS SK PWM D-RGB Lüfter in Weiß sind in Dreier-Packs in der Größe 120 mm für 34,90 € und in der Größe 140 mm für 39,90 € ab voraussichtlich Mitte März lieferbar.

Ebenfalls erhältlich sind PCIE GEN3 Riser-Flachbandkabel in 15 cm, 22 cm und 30 cm für je 59,90 €. Das vertikale GPU-Bracket kommt inklusive 22 cm Riser-Flachbandkabel für 69,90 €.