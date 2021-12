The Matrix Awakens – Eine Unreal Engine 5 Techdemo

Epic Games hat mit The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience eine Techdemo zur neuen Unreal Engine 5 veröffentlicht. Verfügbar ist diese für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Geschrieben und produziert wurde der filmische Teil der Demo von Lana Wachowski. Auch die beiden Hauptdarsteller der Matrix-Filme, Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss haben einen Auftritt in der Demo. Dabei wurden sie von vielen weiteren Mitgliedern des Teams der Matrix-Trilogie unterstützt.

Die Demo beginnt mit einem Cinematic, in dem außergewöhnlich realistische, digitale Abbilder der Darsteller die Hauptrolle spielen. Darauf folgt ein spielbarer Abschnitt, der aus einer Verfolgung und Third-Person-Shooter-Elementen besteht.

Für die The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience wurde eine 16 Quadratkilometer große Stadt mit Bewohnern und Straßenverkehr erstellt. In der Stadt finden sich 45.073 parkende Fahrzeuge, von denen 38.146 fahrbar sind. Die Straßen haben eine Gesamtlänge von 260 km mit 512 km an Bürgersteigen und an den Seiten finden sich insgesamt 27.848 Laternen. Den Designern wurde hierbei von der Software SideFX Houdini ein Teil der Arbeit abgenommen. Denn diese kann, mit den entsprechenden Voreinstellungen, einen ganzen Teil der Stadt selbstständig generieren. Die Software ermöglicht es kleinen Teams große Open-World-Gebiete zu erstellen und so kann man auch durch kleine Änderungen an den Generierungsvorgaben das gesamte Gebiet neu gestalten.

Die Demo profitiert sehr stark von den neuen Features der Unreal Engine 5, wie das globale Beleuchtungssystem Lumen. Dieses bietet Ray-Tracing in Echtzeit und sorgt so für eine realistische Beleuchtung und Reflektionen. In den Cinematic-Elementen dient es ebenfalls dazu, realistische Schatten der Personen zu erstellen.

Eine Sache ist sicher, die Unreal Engine 5 wird den Aufbau und die Grafik von Videospielen auf ein noch einmal realistischeres Level heben. Eine virtuelle Welt, wie in Matrix, rückt so einen großen Schritt näher.

Quelle: Epic Games/Unreal Engine