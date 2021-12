Hardwarekalender 2021 – Tag 9

Tada, heute haben wir auch schon das zweite Alphacool Paket für euch, denn heute gibt es Türchen Nummer 9 für euch. Ein Gewinner darf sich über einen Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper V2 280mm Radiator inklusive der neuen Alphacool Rise Aurora A-RGB Lüfter freuen. Perfekt um den vorhandenen Kreislauf zu erweitern, oder genau dies als Startschuss in die Custom-Wasserkühlungswelt nutzen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Alphacool“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Neu und doch bewährt

Alphacool hat auch bei den NexXxos V.2 Radiatoren den Anspruch beste Qualität mit dem schönsten Design zu vereinen. So sind die Vorkammern in einem edlen, modernen Design gefertigt. Zudem haben auch die NexXxos ST30 V.2 Radiatoren ab sofort an der hinteren Vorkammer einen G1/4‘‘ Anschluss zum Be- oder Entlüften. Montiere deinen Alphacool NexXxos Radiator in jeder Position, die Möglichkeiten sind unbegrenzt.

Versenkte Verschlussschrauben – alles, nur nicht gewöhnlich

Erstmals hat Alphacool die Verschlussschrauben versenkt. Dieses einzigartige, patentierte Design ermöglicht es dir, mit deinem Alphacool NexXxos V.2 Radiator flexibel zu bleiben. Montiere deinen Radiator so wie du es brauchst. Dank der verschieden positionierten Ein- und Auslässe bleibst du individuell und einzigartig.

Vollkupfer – die beste Performance auf höchstem Niveau

Auch bei der neuen Alphacool NexXxos Reihe ist der Radiator aus Vollkupfer hergestellt. Dadurch bieten dir die Alphacool NexXxos Radiatoren die höchste Wärmeleitfähigkeit für die beste Performance. Setze auf die Nr. 1 bei den Materialien.

Unterschiedliche Größen – gleiche Qualität

Den neuen Alphacool NexXxos V.2 gibt es in unterschiedlichen Größen und Dicken. Dank der besonderen Form ist der Einbau auch bei den größeren Radiatoren ein Kinderspiel. Entscheide selbst, welche Größe für dein System perfekt ist und wähle immer die beste Qualität.

Brillante Beleuchtung

In Rahmen und Nabe sind 24 digital adressierbare 5V RGB LEDs verbaut die den gesamten Lüfter ausleuchten. Dadurch wird eine einzigartige Beleuchtung erzeugt die sehr edel wirkt. Dank der eingelassenen Diffusoren verteilt sich das Licht gleichmäßig. Eine punktuelle Ausleuchtung wird dadurch vermieden. Einzelne LEDs sind nicht mehr erkennbar.

Weiter Regelbereich und Silent

Über den 4-Pin PWM Anschluss kann der Lüfter von 0 bis 2000 U/min geregelt werden. Zusätzlich bietet er eine Zero-Ansteuerung, mit der der Lüfter auf 0 U/min herunter geregelt werden kann und dann mit ca. 600 U/min startet. Bei 800 U/min ist der Lüfter nahezu lautlos. Bei 2000 U/min ermöglicht er einen Luftdurchsatz von 154.1m3/h gepaart mit einem hohen statischen Druck von 2.20mm/H 2 O. Dadurch eignet sich der Lüfter perfekt für die Montage auf Radiatoren einer Wasserkühlung oder für die Belüftung eines Gehäuses. Direkt am Rahmen befinden sich Entkoppler. Die weichen Schaumstoffpolster vermindern die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse. Abrisskanten an den Lüfterblättern sorgen zusätzlich für eine erhebliche Minderung der Geräuschkulisse.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden. Inhalt laden

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr