Hardwarekalender 2021 – Tag 20

Was ist wichtiger, Tastatur oder Maus? Damit ihr euch zumindest um eins davon keine Sorgen mehr zu machen braucht, sucht heute am 20. Tag unseres Kalenders eine Razer Huntsman Classic Black ein neues Zuhause.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Razer“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die Tastatur kommt in einem klassischen Formfaktor, gepaart mit einer vollständig schwarzen Farbgebung daher. Sobald man jedoch die Hintergrundbeleuchtung aktiviert, strahlt sie, je nach Wunsch, in allen Farben. Ein besonderes Highlight sind hier sicherlich die optisch-mechanischen Schalter von Razer. Die optische Auslösetechnik stellt sicher, dass die Schalter immer an derselben Stelle auslösen und so eine schnellere Eingabe ermöglichen. Auch die Lebensdauer wird so erhöht, getestet wurden die Switches mit bis zu 100 Millionen Anschlägen.

Layout: QWERTZ Switches: optisch-mechanisch Beleuchtung: ja Abmessungen: 444 x 35 x 140 mm (BHT) Gewicht: 860 g

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr