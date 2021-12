Hardwarekalender 2021 – Tag 2

Heute gibt es ein cooles Merch-Paket aus dem Hause Alphacool bestückt mit vier tollen Produkten. Zum einen gibt es eine Anti-Statik-matte zum arbeiten, ein großes Mauspad und wenn man mal ein wenig Frust ablassen muss, gibt es einen soften Ball zum qäulen dazu. Wenn ihr eher so der Kaffe -oder Tee-Trinker seid, gibt es noch eine schicke Tasse dazu. Und gleich noch ein kleiner Spoiler für die weiteren Tage, wir haben noch drei weitere Alphacool-Tage mit Wakü-Stuff für euch parat. 😛

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Alphacool“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Alphacool Eisplateau Anti-Statik Matte

Ein sauberer Arbeitsplatz ist die Voraussetzung für ein erfolgreiches Arbeiten und ein gutes Ergebnis. Das Alphacool Eisplateau bietet dafür die Grundlage und alle wichtigen Maße und Daten sind immer zur Hand.

Das Eisplateau besteht aus einer isolierenden Gummimatte mit feinem, sauber bedrucktem Textil. So eignet sich die Matte auch hervorragend als Mauspad ohne Grenzen. Zusätzlich verfügt das Eisplateau über zwei Anti-Statik Clips an die eine Krokoklemme und ein Anti-Statik-Armband angeschlossen werden können. Bei entsprechendem Untergrund werden so die statischen Ladungen direkt abgeleitet ohne die darauf stehende Hardware zu schädigen.

Alphacool Eisteppich Mousepad Black Monsta

Neben der täglichen Arbeit am PC gibt es auch viele Alphacool Mitarbeiter die gerne mal ein paar Runden am PC spielen. Daher war es nur naheliegend ein Mauspad zu entwerfen, welches sich perfekt für das Arbeiten im Büro und das Spielen am PC eignet. Die wichtigsten Grundlagen waren schnell gefunden.

Antirutsch Gummischicht

Dichter Schaum, nicht zu hart uund nicht zu weich für die Hand

ausgewählte Textilie für längere Lebensdauer

spezielle Obenflächenbehandlung für ein perfektes Gleiten der Maus

leicht zu reinigen (klares Wasser und ein Tuch)

Alphacool, the next step in modding and style. DAS Zeichen für Wasserkühlung auf höchsten Niveau!

Jeder der sich mit Wasserkühlung beschäftigt wird über kurz oder lang auf Alphacool stoßen. Jeder der eine Wasserkühlung besitzt, ist auch ein wenig Stolz sie zu besitzen! Allerdings, sich damit beschäftigen ist eine Sache, eine zu besitzen eine andere. Nun kann man diese Freude, die einem dieses Hobby macht auch bei anderen Gelegenheiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ein Schluck aus seiner Lieblingstasse und schon sieht die Welt ein bisschen besser aus!

Ein Spaß für Groß und Klein: Der Alphacool Baseball!

Ob drinnen oder draußen, mit alleine oder mehreren, dieser Baseball macht einfach Spaß! Am Arbeitsplatz, zu Hause, auf dem Sofa, bei der nächsten Lan- oder Gartenparty immer wieder nimmt man diesen Ball in die Hand und beschäftigt sich damit! Man kann ihn stupsen, kicken, werfen, schmettern, zuknautschen oder einfach rollen lassen, in jeder Lebenslage ist er zu gebrauchen!

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden. Inhalt laden

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr