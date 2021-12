Hardwarekalender 2021 – Tag 18

Am heutigen Tag 18 unserer großen Weihnachtsfeier wird es richtig windig. In Kooperation mit Blacknoise, für viele von euch sicher als Noiseblocker besser bekannt, verlosen wir zwei Premiumlüfterpakete. Die zwei Pakete sind unterschiedlich in der Anzahl der Lüfter. Die einzelnen Pakete setzen sich wie folgt zusammen. Und das allerbeste daran ist, dass es hier direkt drei Gewinner geben wird.

Bundle_1:

3x NB-eLoop LED B12X-PS (Black)

3x NB-eLoop B12-PS (Black)

Bundle_2:

3x NB-eLoop LED B14X-P-BL (Black)

3x Black Silent Pro PK-PS (140mm)

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Blacknoise zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

NB-eLoop B12-PS

Der weltweit erste Hightech-Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan®) kommt aus Deutschland.

NB-eLoop-Lüfter zeichnen sich durch eine neuartige bionische Schlaufenform aus und sind herkömmlichen Axiallüftern in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Erstmals wurde es möglich, die Geräusche, die im Luftstrom des Lüfters entstehen, deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig konnte die effektiv nutzbare Leistung erhöht und der Energieverbrauch reduziert werden.

Die neuentwickelte Hightech-Lager- und Motortechnik sowie zahlreiche Features und Weiterentwicklungen wie staubgeschützter Motor und Lager, Antidust-Makrolon-Rotor, lageinvariante Magnetschwebelager ergeben den wohl fortschrittlichsten Lüfter der Welt.

Vorteil:

Extrem Geräuscharm, erhöhte Performance bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Entwickelt in Deutschland mit Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Abmessungen 120x120x25mm Umdrehungen 400-1500rpm Luftdurchsatz 98.7m³/​h Luftdruck 1.47mmH₂O Lautstärke 21.2dB(A) Lüfterlager magnetisch barometrisches Lager Anschluss 4-Pin PWM Spannungsbereich 3.5-13.8V Leistungsaufnahme 0.95W Besonderheiten Vibrationsdämpfer, 4-Pin Verlängerung (20cm) Herstellergarantie sechs Jahre

BSP PK-PS

Die NB-BlackSilentPro-Serie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Hardwareluxx Community. Unsere führende Technologie und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnliche Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.

Neue lageinvariante Magnetschwebelager, der ausgezeichnete NB-EKA-Plus-II-Antrieb mit sehr niedriger Startspannung, ein Kabelmanagement-System mit streckbaren Kabeln und schwingungsfreie Montagemittel mit Dichtungsrahmen ergeben ein Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in den Größen 92/120 und 140 mm, jeweils in verschiedenen Leistungsstufen.

Das Ergebnis:

NB-BlackSilentPro-Lüfter sind unsere hochwertigsten Lüfter im Klassik-Design, vielseitig einsetzbar und dabei besonders leise und zuverlässig.

Abmessungen 140x140x25mm Umdrehungen 400-1500rpm Luftdurchsatz 32-121m³/​h Luftdruck 1.32mmH₂O Lautstärke 4.2-29.2dB(A) Lüfterlager magnetisch barometrisches Lager Anschluss 4-Pin PWM Spannungsbereich 4.5-13.8V Leistungsaufnahme 1.44W Besonderheiten Vibrationsdämpfer Herstellergarantie sechs Jahre

NB-eLoop LED

Der erste Lüfter weltweit, der Highend Lüfter-Technologie und die Welt der LED-Farbspiele miteinander kombiniert.

Entwickelt wurde die Serie für die Bedürfnisse von anspruchsvollen PC-Designern und für fortgeschrittenes PC-Modding. Die top-getestete bionische NB-eLoop-Technologie sorgt für extreme Leistungsstärke bei gleichzeitig geringster Geräuschentwicklung. Naben-LEDs, Glaseffekt-Flügel und ARGB-Technik bieten filigrane LED-Effekte.

Wegweisend ist das LED-Produkt-Design: durch ‚argb LED accent lightning‘ können die Lüfter in der optischen Gestaltung des PS-Systems als Akzent-Elements eingesetzt werden. Je nach eingesetztem LED-Effekt bleibt der Blick des Betrachters auf das Gesamtsystem erhalten und wird nicht zwingend auf die Lüfter selbst gezogen.

Die LED-Technik der Lüfter-Serie ist kompatibel zu allen gängigen Mainboard-Systemen und handelsüblichen ARGB-Controllern (sieht hierzu das Datenblatt der jeweiligen Modellreihe).

3x NB-eLoop LED B12X-PS (Black)

Abmessungen 120x120x25mm

Umdrehungen 0-1500rpm

Luftdurchsatz 98.7m³/​h

Luftdruck 1.802mmH₂O

Lautstärke 21.2dB(A)

Lüfterlager magnetisch barometrisches Lager

Anschluss 4-Pin PWM

Spannungsbereich 6-13.8V

Leistungsaufnahme 0.95W

Besonderheiten RGB beleuchtet (7 LEDs), RGB-Header (3-Pin +5V/​DATA/​GND), Vibrationsdämpfer, 4-Pin Verlängerung (20cm)

2x NB-eLoop LED B14X-P-BL (Black)