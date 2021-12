Hardwarekalender 2021 – Tag 16

Tada und huch, schon wieder einer dieser Alphacool-Tage für euch. Heute öffnen wir Türchen 16 für euch und haben wieder zwei wundervolle Produkte aus dem Hause Alphacool für euch. Zum einen gibt es die neuste Ausgleichbehälter Generation und dazu eine passende Pumpe. Die Rede ist natürlich vom Alphacool Eisbecher Aurora D5 Acetal/Glas – 150mm mit schicker digitaler RGB-Beleuchtung und der Alphacool Eispumpe VPP755 – Single Edition V.3

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Alphacool“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen

Der Alphacool Eisbecher Aurora Ausgleichsbehälter verwendet eine Echtglasröhre anstatt der ansonsten üblichen Acrylröhren. Der eingelassene 5V Digital RGB LED Ring und das neue Design sorgen für eine eigenständige und edle Optik. Natürlich ist auch wieder der Lighttower Wassereffekt mit an Bord. Die Montage kann über Standfüße erfolgen aber auch direkt an einem 120 oder 140mm Lüfterplatz bzw. auch direkt an einem Radiator.

Umfangreiche Montage Möglichkeiten

Es gibt zwei grundlegende Montagemöglichkeiten die aber Vielseitig genutzt werden können. Der Eisbecher Aurora Glas Ausgleichsbehälter hat im Lieferumfang Standfüße zum Beispiel für eine Montage am Boden des Gehäuses. Im Lieferumfang befinden sich aber noch Montagerahmen mit denen sich der Eisbecher Aurora auch an einen beliebigen 120 oder 140 mm Lüfterplatz montieren lässt. Dadurch ist natürlich auch eine Montage direkt am Radiator oder an den Lüftern des Radiators möglich.

Digital RGB Beleuchtung

Ganze 12 aRGB LEDs beleuchten die Glasröhre des Ausgleichsbehälters. Sie sind ringförmig am unteren Ende der Glasröhre untergebracht und von außen erstmal nicht zu erkennen. Die Ausleuchtung ist unten besonders stark und fällt nach oben hin langsam ab. Im Zusammenspiel mit dem Lighttower Wassereffekt erreicht man eine ganz besondere Art der Ausleuchtung. Insbesondere durch die Reflektionen im Echtglas. Die Digital RGB LEDs werden, wie bei allen Alphacool Produkten über einen 3-Pin JST Stecker angeschlossen. Weitere Alphacool Digital RGB Produkte können über den Y-Adapter direkt mit angeschlossen werden.

Alphacool Eispumpe

Die überarbeitete Alphacool Eispumpe VPP755 – Single Edition V.3 bringt dein System auf die nächste Evolutionsstufe im Bereich der Pumpentechnik.

Mehr Leistung – geringerer Verbrauch

Dank der Keramikachse genießt du bei der Alphacool Eispumpe VPP755 mehr Laufruhe. Auch die außenliegenden Motorspulen sorgen für eine höhere Stabilität und geringere Vibrationen. Dank der Förderhöhe von 4,25m schafft die Alphacool Eispumpe VPP755 mehr Leistung als ihr Vorgänger. Genieße volle Power bei halben Stromverbrauch.

5 Regelungsstufen – es ist deine Wahl

Alphacool gibt dir viele Möglichkeiten, deine Alphacool Eispumpe VPP755 zu regeln. Steuer sie klassisch über PWM oder neu, über den manuellen Drehschalter direkt an der Pumpe. Über die 5 Stufen stellst du direkt deine bevorzugte Drehzahl ein. Nutze die einzigartige Möglichkeit des perfekten Zusammenspiels der manuellen Einstellungsmöglichkeiten mit der PWM Kontrolle. Schaffe einen perfekten Durchfluss durch exakte Einstellungen!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr