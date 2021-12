Hardwarekalender 2021 – Tag 15

Heute haben wir den passenden Preis für diejenigen, die entweder frisch auf Twitch starten wollen oder dringend ein Soundupgrade benötigen. Wir verlosen das Streaming-Mikrofon Trust GXT 252+ EMITA.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Trust“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Trust bietet mit dem GXT 252+ EMTIA ein professionelles USB-Studiomikrofon mit einstellbarem Arm und hochpräziser Nierencharakteristik. Egal ob Streaming via YouTube, Twitch und Facebook, VLoggen, Podcasten usw. so ist immer ein professioneller Klang sichergestellt. Das Mikrofon kann entweder mit einem kleinen Dreibeinstativ aufgestellt werden, oder mit dem einstellbaren Arm über eine Klemme am Tisch fixiert werden, so passt es sich an alle Setups an. Ein Popfilter ist zur weiteren Klangoptimierung ebenfalls enthalten. Die Anbindung and den PC erfolgt über ein 2 m langes USB-Kabel, so ist kein weiteres Interface notwendig.

Frequenzgang: 18 – 21.000 Hz Impedanz: 200 Ohm Sensitivität: -35 dB Mikrofontyp: Kondensator Richtcharakteristik: Cardioid, unidirektional Sampling Rate: 16 bit, 48 kHz Features: Noise Reduction Anbindung: USB Typ-A Kompatibilität: MacOS, Chrome OS, Windows, PS4, PS5 Lieferumfang: Mikrofon, USB-Kabel, Popfilter, Schaumstoffabdeckung, elastische Halterung, einstellbarer Arm, Dreibeinstativ, Anleitung, Sticker Gewicht Mikrofon: 307 g Gewicht gesamt: 1520 g

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr