Hardwarekalender 2021 – Tag 14

Tag 14 leuchtet heller als jeder Weihnachtsbaum! Heute gibt es ein brachiales ARGB Feuerwerk in Form des Level 20 RS ARGB Mid Tower von Thermaltake. Mit dem Case wird euer nächster Gaming PC ein garantierter Hingucker.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Thermaltake“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Level 20 RS ARGB Mid Tower von Thermaltake

Von einem Sportwagen inspiriert, hat das Level 20 RS ARGB eine erhöhte Oberseite, die die I/O Ports an der Seite verbirgt. Die ARGB Lichtleiste an der Vorderseite erinnert an das Rücklicht eines Autos. Das Gehäuse verfügt über zwei Tempered Glass Scheiben, einer ATX-Motherboardunterstützung, ein patentiertes PCI-E Steckplatzdesign und ein abnehmbares Power-Cover.

Das Level 20 RS ARGB wird mit zwei vorinstallierten 200mm 5V ARGB Frontlüftern und einem 120mm Standardlüfter auf der Rückseite geliefert. Die adressierbaren Frontlüfter bieten eine 16,8 Millionen Farben umfassende RGB-Beleuchtung und eine einzigartige Kühlung. Wenn Sie sich für das Thermaltake Level 20 RS ARGB entscheiden, profitieren Sie von der besten Wasserkühlungserweiterung und einem optimierten Kabelmanagement.

Machen Sie sich für das nächste Rennen bereit, indem Sie sich für das neue Level 20 RS ARGB entscheiden. Denn das Level 20 RS ARGB nimmt unsere neuesten Gehäuse-Innovationen auf und verpackt sie in einen ultramodernen und sportlichen Stil, was sich definitiv von der Masse abhebt.

Technische Daten:

P/N CA-1P8-00M1WN-00 SERIE Level 20 MODEL Level 20 RS ARGB CASE TYPE Middle Tower DIMENSION (H X W X D) 524 x 240.8 x 553 mm

(20.62 x 9.4 x 21.77 inch) NET WEIGHT 12.23 kg / 26.96 lbs. SIDE PANEL 4mm Tempered Glass x 2 COLOR Exterior & Interior: Black MATERIAL SPCC COOLING SYSTEM Front (intake) :

200 x 200 x 30mm Addressable RGB fan

(Fixed 600rpm, 29.2dBA) x 2

Rear (exhaust) :

120 x 120 x 25 mm fan

(Fixed 1000rpm, 16 dBA) DRIVE BAYS

-ACCESSIBLE

-HIDDEN 2.5” x 2 or 3.5”x 2 (HDD Rack)

2.5”x 1(HDD Bracket); 2.5” x 2 or 3.5” x 1(HDD Bracket) EXPANSION SLOTS 8 MOTHERBOARDS 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) I/O PORT USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1, RGB Button x 1 PSU Standard PS2 PSU (optional) FAN SUPPORT Front:

3 x 120mm, 3 x 140mm, 2 x 200mm

Top:

3 x 120mm, 2 x 140mm, 1 x 200mm

Rear:

1 x 120mm RADIATOR SUPPORT Front:

1 x 280mm, 1 x 360mm

Top:

1 x 280mm, 1 x 360mm

Rear:

1 x 120mm

Right:

1 x 360mm (Without HDD Rack) CLEARANCE CPU cooler height limitation: 172mm

VGA length limitation: 282mm(With HDD Rack)

400mm(Without HDD Rack)

PSU length limitation: 220mm

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr