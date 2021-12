GTA V Roleplay: Warum der ganze Hype?

Videogames gibt es wie Sand am Meer und sie haben sich auch schon immer großer Beliebtheit erfreut. Dank der grenzenlosen Möglichkeiten, welche uns die moderne Technologie und umfassende Digitalisierung heutzutage bieten, werden diese nicht nur immer zahlreicher, sondern auch immer realistischer. Die grafische Darstellung ist so gut und detailgetreu, dass sich zwischen Fiktion in den Spielen und Wirklichkeit teilweise schon fast nicht mehr unterscheiden lässt. Das fasziniert viele Spieler in ganz unterschiedlichen Alters- und Gesellschaftsgruppen, die Fangemeinde wächst also stetig an.

Videogames versprechen jede Menge Unterhaltung und Abwechslung, wie im Falle der beliebten Slot Machines, die in jedem Online Casino angeboten werden. Die Slots haben sich immer mehr an Videospiele angepasst, so finden sich auf casinoverdiener.com Slots im Cartoon-Stil, die nicht nur Fans von Videospielen begeistern. Ein finanzieller Anreiz kommt bei Videospielen erst dann zum Tragen, wenn es um E-Sport und große Reichweite auf Streamingdiensten geht. Und in diesen Bereichen geht Grand Theft Auto (GTA) V in der Roleplay-Version voll durch die Decke. Auf Twitch gehört es weiterhin zum Topranking der gestreamten Spiele und stellt viele bisherige Spitzenreiter in den Schatten.

Doch woher rührt dieser unglaubliche Boom eigentlich? Was macht GTA erfolgreicher als andere Games?

Das GTA-Universum – Eine Welt für sich

GTA V ist alles andere als eine neue Erfindung. Ganz im Gegenteil: Die erste Folge der Videospielserie wurde vom US-amerikanischen Herausgeber Rockstar Games schon im Jahr 2013 auf den Markt gebracht, zunächst für Xbox 360 und PS3. Inzwischen ist der Spieleliebling auch für Xbox One, Xbox Series, PS4 sowie PS5 als auch für den PC verfügbar. Das Action-Spiel vereint Adventure- und Shooter-Elemente und ist sowohl im Single Player Modus als auch Multiplayer Modus nutzbar.

Als Spieler taucht man in eine fiktive Metropole mit ihren täglichen Herausforderungen ein. Es geht um Gut gegen Böse und darum, sich zu behaupten. Doch all diese Elemente finden sich natürlich auch in jeder Menge anderer Spiele wieder. Der eigentliche Hype um das fünfte GTA Game wird also nicht durch das dargestellte Universum an sich ausgelöst, sondern durch den Fakt, dass es sich dabei um Roleplay handelt. Sprich: Jeder Spieler kann seinen eigenen Charakter erschaffen und sich mit diesem aktiv am kompletten Geschehen beteiligen.

Roleplay heißt das Zauberwort

Durch diese Interaktion ist nichts mehr vorhersehbar oder berechenbar, denn die Charaktere interagieren miteinander wie im echten Leben auch. Als Spieler hat man im Roleplay die Wahl, auf wessen Seite man stehen und in welche Haut man ganz konkret schlüpfen möchte. Man kann Teil der kriminellen Banden werden und als Gangster rauben, erpressen oder dealen. Oder umgekehrt als Polizist auf Verbrecherjagd gehen. Viele Charaktere nehmen auch eine eher unbedeutende Rolle ein, beispielsweise als durchschnittlicher Bürger oder auch als soziale Randfigur. Beim Roleplay sind der Fantasie wenig Grenzen gesetzt, da jeder Spielcharakter von Grund auf neu erfunden und mit ins Universum integriert wird. Über Aussehen und Status des Charakters kann frei entschieden werden. Der „Lebenslauf“ ist dann aber von vielen weiteren Faktoren abhängig. Gelingt es dem Charakter, schnell zu Geld zu kommen, kann er sich eine schicke Immobilie und ein dickes Fahrzeug anschaffen. Oder aber hinter Gittern landen.

Eine unumstößliche Regel ist, dass das Roleplay komplett autark stattfindet und keine Informationen aus der Realität ins Spiel übertragen werden dürfen. So bleibt der GTA Kosmos von außen geschützt, während sich die einzelnen Handlungsstränge ganz automatisch durch die gegenseitige Interaktion weiterentwickeln. Diese Virtual Reality ist damit von besonderem Reiz und um erfolgreich zu spielen, gilt es immer wieder aufs Neue, kluge Entscheidungen zu treffen und richtig zu handeln. Der Ausgang ist jeweils komplett offen, was die Anziehung und den Suchtfaktor bei dieser Art von Videogames recht einfach erklärt.

Wie sich der Hype auswirkt

Auch wenn die Sparte Roleplay (RP) ebenfalls schon seit vielen Jahren sehr viele Anhänger hat, ist der wahre Hype um GTA V RP in erster Linie durch die Präsenz von Streamingdiensten ausgelöst worden. Denn international gefeierte Profispieler mit Tausenden von Followern zocken hier inzwischen gefühlt rund um die Uhr und dank Streaming kann ihnen jeder dabei zusehen. xQcOW und sodapoppin sind beispielsweise zwei sehr angesagte Namen. Doch auch im deutschen Markt machte sich der Boom längst bemerkbar. Nicht zuletzt wegen bekannten Twitch-Größen wie Trymacs oder MontanaBlack.

Auch andere Streamer, die eigentlich eher für klassische Shooter-Games bekannt waren, entdeckten ihr Faible fürs GTA Roleplay und begeisterten damit ihre Community. Gerade in der Übergangsphase bis zum Erscheinen neuer Spielneuheiten galt GTA V daher als ideale virtuelle Welt, in der man sich nach Herzenslust austoben konnte. Mit Erscheinen des lange erwarteten Multiplayer Games New World im September 2021 haben sich jedoch schon wieder einige Veränderung auf Twitch gezeigt. Viele Streamer stürzen sich nun darauf, ihr Können dort öffentlich unter Beweis zu stellen. Auch der erst vor Kurzem herausgegebene Ego-Shooters Battlefield 2042 dürfte eine weitere Konkurrenz darstellen, die frischen Wind auf die Plattformen bringt.

