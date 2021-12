Am gestrigen Abend wurden nicht nur die Fans von Assassin’s Creed Valhalla in freudige Verzückung versetzt. Denn neben der kommenden Erweiterung „Dawn of Ragnarök“ wurde auch ein Trailer zu den Crossover-Stories zu Valhalla und Odyssey veröffentlicht.

Was wissen wir über die Crossover-Stories?

Ihr möchtet noch tiefer in die Geschichte der beiden Assassinen-Titel hinabtauchen? Mehr über Hintergründe und Story erfahren? Ein ganz neues Abenteuer erleben? Dann ran an den Speck! Mit den kostenlosen Downloads für Assassin’s Creed Valhalla und Assassin’s Creed Odyssey stehen Euch ab heute die Erweiterungen „A Fated Encounter“ und „Those who are Treasured“ zur Verfügung. Den passenden Trailer zur Einstimmung haben wir natürlich auch für Euch:

„Dawn of Ragnarök“ – Assassin’s Creed Valhalla erfährt bisher größte Erweiterung

Neben den kostenlosen Crossover-Download-Paketen hat Ubisoft auch die bisher größte Erweiterung der Assassinen-Geschichte bestätigt und es geht wirklich heiß her.

Die neun Reiche der Mythologie des Nordens sind in Gefahr, denn das Königreich von Frost und Flammen droht diese zu überrennen und zu unterjochen. Aber eine Katastrophe kommt bekanntlich selten allein. Syartalfheim – das Zwergenreich – droht zu zerfallen und Badr, der Sohn Odins, wurde von Surut dem Feuerriesen entführt.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: „Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök ist das ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der Serie: Diesmal muss Aivor das Schicksal Odins, den Krieg des Nordens und das Schicksal des Gottes der Weisheit persönlich erleben“.

Und nicht weniger episch geht es weiter: „Entfessele neue göttliche Kräfte und begib dich auf eine erbitterte Mission in einer atemberaubenden Welt. Schließe eine legendäre Wikingersaga ab und rette deinen Sohn, während der Untergang der Götter droht“.

Ihr seid jetzt so richtig in Stimmung? Wir auch! Leider könnten wir uns erst ab dem 10. März 2022 kopfüber und axtschwingend in das neue Abenteuer stürzen. Aber das neue Jahr steht ja praktisch schon vor der Tür.

