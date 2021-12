Adventskalender 2021 – Tag 8

An Tag 8 unseres Adventskalenders gibt es ein Spiel der etwas anderen Art zu gewinnen. Das Besondere daran? Ihr benötigt weder PC noch Switch, lediglich ein paar Mitspieler, etwas Zeit, einen Tisch und gute Laune. Denn es geht heute um ein grandioses Brettspiel, das in keinem Schrank fehlen darf: Anno 1800. Gleich zwei glückliche Gewinner dürfen den Spielklassiker in Brettspielform schon bald ihr Eigen nennen.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Kutami zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformation

Die Industrialisierung hat begonnen! Im großen Aufbau-Strategie-Spiel baut jeder Spieler kontinuierlich die eigene Industrie auf, um seine Heimatinsel weiterzuentwickeln. Schiffsflotten ermöglichen einen regen Handel und die Erschließung neuer Inseln in der Alten und Neuen Welt. Es gilt in dieser analogen Umsetzung des PC-Spiels die Wünsche der eigenen Bevölkerung zu erfüllen. Sind die Einwohner anfangs noch mit Brot und Kleidung zufrieden, verlangen sie schon bald nach wertvollen Luxusgütern. Dabei müssen die Spieler bei diesem Gesellschaftsspiel ihre Produktionsketten sinnvoll planen und die Spezialisierung ihrer Bevölkerung im Auge behalten. Kommt es doch darauf an, eine kluge Verteilung von Bauern, Arbeitern, Handwerkern, Ingenieuren und Investoren zu erreichen. Aber Vorsicht: die Konkurrenz schläft nicht und könnte die neuen Errungenschaften jederzeit vor der Nase wegschnappen! Wer erschafft die florierendste Insel?

Inhalt:

1 Spielplan

4 Heimat-Inseln

12 Alte-Welt-Inseln

8 Neue-Welt-Inseln

125 Bevölkerungs-Steine

120 Bau-Plättchen

130 Marine-Plättchen

38 Gold-Plättchen

1 Startspieler-Plättchen

1 Feuerwerks-Plättchen

20 Auftrags-Karten

102 Bevölkerungs-Karten

22 Expeditions-Karten

4 Spielhilfen

1 Anleitung

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden. Inhalt laden

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 02.01.2022, 23:59 Uhr

Quelle: Kutami