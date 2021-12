Adventskalender 2021 – Tag 7

Weihnachten kommt in großen Schritten näher – doch bevor es unter dem Baum Geschenke regnet, dauert es noch einige Tage. Zum Glück versüßt euch so lange unser Adventskalender die Vorweihnachtszeit! Hinter dem heutigen Türchen findet ihr neun spannende Spielekeys. Jeweils dreimal gibt es den Landwirtschafts-Simulator 22 sowie den Bus-Simulator 21 für PC zu gewinnen. Außerdem dürfen sich die Switch-Fans unter euch über drei Keys des Games SnowRunner freuen.

Landwirtschafts-Simulator 22

Erschafft euren eigenen Hof in drei abwechslungsreichen europäischen und amerikanischen Umgebungen. Betreibt Ackerbau, Tierzucht und Forstwirtschaft mit realen Maschinen von John Deere, CLAAS, Case IH, DEUTZ-FAHR, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Valtra und vielen weiteren. Nun sogar mit wechselnden Jahreszeiten und Produktionsketten!

Neue Maps, Fruchtsorten, Marken & Maschinen

Über 400 authentische Maschinen

Über 100 echte landwirtschaftliche Marken

Jahreszeiten und Produktionsketten

Multiplayer erlaubt kooperative Landwirtschaft

ModHub bietet kostenlose Community-Inhalte

Bus-Simulator 21

Dein Bus. Deine Route. Dein Fahrplan.

Freue Dich bei Bus Simulator 21 auf den bisher umfangreichsten und fortschrittlichsten Fuhrpark der Seriengeschichte. Eine Flotte von 30 Bussen international namhafter Hersteller wie z.B. Volvo, Alexander Dennis, Scania, BYD, Grande West und Blue Bird wurden für den Bus Simulator 21 ebenso lizenziert wie bereits im Vorgänger enthaltene Marken wie Mercedes-Benz, Setra, IVECO BUS und MAN. Meistere zum ersten Mal auch mit einem Doppeldecker und E-Bussen die täglichen Herausforderungen des Straßenverkehrs.

Sei gespannt auf eine brandneue, imposante US-amerikanische Karte namens “Angel Shores” sowie auf die aus dem Vorgänger bekannte europäische “Seaside Valley”-Karte inklusive der dazugehörigen Map Extension. Egal ob im Industrie- oder Randgebiet, im lebendigen Chinatown-Distrikt, an der Uferpromenade, den umliegenden Hügel-Landschaften oder im Businesspark – im Bus Simulator 21 erlebst Du dank neuem, noch freierem Open-World-Ansatz hautnah den spannenden Alltag eines Busfahrers/Busfahrerin in zwei riesigen, frei erkundbaren Städten. Verschiedene Schwierigkeitsgrade und Spielmodi sprechen dabei die unterschiedlichsten Spielertypen an.

SnowRunner

Mach dich auf die Offroad-Erfahrung der nächsten Generation gefasst!

In SnowRunner fährst du leistungsstarke Fahrzeuge und eroberst so extremes offenes Gelände in der bisher fortschrittlichsten Geländesimulation. Steuere 40 Fahrzeuge von Marken wie Ford, Chevrolet oder Freightliner und hinterlasse deine Spuren in einer ungezähmten offenen Welt.

Überwinde Schlamm, reißende Gewässer, Schnee und zugefrorene Seen, wenn du gefährliche Verträge und Missionen erfüllst. Erweitere und personalisiere deine Flotte mit zahlreichen Upgrades und Accessoires, wie einem Auspuff-Schnorchel für tiefe Gewässer oder Schneeketten für winterliche Gebiete.

Fahre alleine oder mit anderen im 4-Spieler-Koop und hol mit Community-Mods mehr aus SnowRunner heraus!

• Extreme Umgebungen in einer hochentwickelten Physik-Engine

• 40 einzigartige Fahrzeuge, die sich freischalten, aufwerten und anpassen lassen

• Dutzende anspruchsvolle Missionen in einer vernetzten Welt

• Spiele alleine oder im 4-Spieler-Koop

