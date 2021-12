Adventskalender 2021 – Tag 23

Für den game2gether Adventskalender 2021 öffnet sich schon die 23. Tür, welche eine elegante Lösung für den Speicher-Hunger bietet.

Zusammen mit Seagate verlosen wir zwei Festplatten für XBox:

– 1x Xbox Game Drive for SSD 1TB

– 1x Game Drive for Xbox HDD 4 TB

Game Drive für Xbox SSD 1 TB

Die Game Drive SSD for Xbox ist der ideale Highspeed-Premiumspeicher für Ihre Spielesammlung. Diese SSD bietet 1 TB an ultraschnellem Flash-Speicher für Ihre Titel der Xbox Series X, Xbox Series S, allen Generationen der Xbox One und GamePass. Die integrierte LED-Leiste taucht Ihr Gaming-Center in Xbox-Grün und dank des schlanken Designs ist Ihre Spielesammlung überall dabei.

Lieferumfang Game Drive SSD for Xbox

USB 3.0-Kabel

Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Kurzanleitung

Game Drive für Xbox (4 TB)

Übernehmen Sie mit der Game Drive for Xbox die Kontrolle über Ihr Gaming-Erlebnis. Bis zu 4 TB im schlanken, eleganten Design, passend zur Xbox Series X, Xbox Series S, allen Generationen der Xbox One und Game Pass – perfekt für wachsende Spielesammlungen und unterwegs. Die integrierte LED-Leiste taucht Ihr Gaming-Center in Xbox-Grün.

Technische Daten

Produktinformationen Kapazität 4 TB Im Lieferumfang Enthalten Game Drive for Xbox

USB 3.0-Kabel

Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Installationsanleitung

