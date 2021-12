Adventskalender 2021 – Tag 15

An unserem Tag 15 ist die Hölle los. Heute gibt im Adventskalender nicht nur von Jackbox Games dreimal Drawful 2 für PC, dreimal für PS4 und dreimal für Nintendo Switch, dazu zweimal das Jackbox Party Pack 8 für PC, zweimal für PS4 und zweimal für die XBOX. Auch von MWM Interactive gibt es einmal das Spiel Stonefly für die PS4, von Skybound Entertainment fünfmal das Spiel Before Your Eyes für den PC und von Modus Games jeweils zweimal Rustler für PC, XBOX und die PS4. Bei der großen Auswahl dürfte für jeden etwas dabei sein.

Stonefly

Ein ruhiges und beschauliches Action-Adventure, das mit einzigartigen und reizvollen Kämpfen gegen Käfer gespickt ist. Lähme sie. Schieße auf sie. Sammle die Beute.

Werde erfinderisch und entwickle neue Fähigkeiten für deinen Mech. Du kannst ihn ganz deinem Spielstil anpassen.

Stelle dich verschiedenen Käfern, um Mineralien zu sammeln. Setze diese Mineralien ein, um spezielle Mechteile herzustellen.

Gleite auf deinen Missionen durch Baumwipfel, über Sümpfe, durch dorniges Gestrüpp und erlebe die atemberaubende Natur.

Handgezeichnete Grafik, die sowohl vom modernen Design der Jahrhundertmitte als auch von der Natur inspiriert ist.

Baue Beziehungen zu unvergesslichen Charaktere aus der Eicheltruppe auf, einer Gruppe verstoßener Mechpiloten.

Drawful 2

Bei Drawful 2 zeichnet ihr witzige und schwer darzustellende Sachen wie „gruseliger Tiger“ oder „zwei Mütter, die einen tollen Tag erleben“. Die Spieler tippen ein, was die (wahrscheinlich fürchterliche) Zeichnung ihrer Meinung nach darstellen soll, und dann stimmen alle ‒ sogar ein Publikum von potenziell Tausenden von Spielern ‒ darüber ab, was sie für die richtige Antwort halten.

Jackbox Party Pack 8

Drawful Animate

Es lebt! Das Ratespiel mit schrecklichen Zeichnungen und urkomisch falschen Antworten kehrt dynamisch zurück. In diesem überarbeiteten Titel erstellen die SpielerAnimationen aus zwei Bildern.

The Wheel of Enormous Proportions

Ein fantastisches, mystisches Rad fordert euch mit einer Vielzahl von Quizfragen heraus. Die Gewinner erhalten Teile vom Gesicht des Rads mit der Chance, bei jedem Spin groß zu gewinnen. Am Ende wird einem Spieler seine brennendste Frage vom großen Rad beantwortet.

Job Job

Verwenden Sie die Worte anderer, um einzigartige und lustige Antworten auf klassische Fragen im Vorstellungsgespräch zu finden.

The Poll Mine

Ein Umfragespiel, bei dem es nur um DICH geht! Teilen Sie sich in Teams auf und sehen Sie, wer aus der Hexenhöhle entkommen kann! Die Spieler ordnen ihre Entscheidungen individuell einer schwierigen Frage zu und müssen dann raten, wie die Gruppe als Ganzes geantwortet hat. Wie gut kennst du deine Freunde?

Weapons Drawn

Ein soziales Deduktionsspiel, in dem jeder sowohl ein Mörder als auch ein Detektiv ist. Die Spieler kritzeln alle Hinweise und verstecken einen Buchstaben ihres Namens in den Waffenzeichnungen. Können Sie Morde aufklären, während Sie versuchen, mit Ihren eigenen davonzukommen?

Before Your Eyes

Das Spiel verwendet deine Webcam, um dich auf eine nie dagewesene Art und Weise in die Story eintauchen zu lassen. Du wirst lernen, den Verlauf der Geschichte direkt mit deinen Augen zu lenken. So blinzelst du dich durch kostbare Erinnerungen an deine Familie, deine erste Liebe und deine rasante Karriere in der Welt der Künste. Doch schon bald werden dem Fährmann Zweifel daran kommen, ob du ihm alles zeigst, was er sehen muss. Und so wird er dich tiefer in die dunkelsten Tiefen deiner verdrängten Erinnerungen zwingen, um schlussendlich die herzzerreißende Wahrheit zu ergründen.

Rustler

Die Welt von Rustler ist voller Humor, Anachronismen und popkulturellen Anspielungen. Wurdest du schon mal aus einer „PFERDEVERBOT“-Zone abgeschleppt? Lust auf Käfigkämpfe in einer mittelalterlichen Kampfsportarena? Oder vielleicht willst du dein Pferd etwas pimpen? Warum schließt du dich nicht der Runderdler-Sekte an?

Benutze Schwerter, Speere, Exkremente und Armbrüste. Du magst es effizienter? Probiere heilige Handgranaten oder … Pferde. Nichts ist tödlicher als Hufe, die in deine Richtung galoppieren. Oder ein driftender Pferdewagen.

Als armer Bauer musst du kreativ werden, um das Große Turnier™ zu gewinnen. Schließe seltsame Allianzen, leg deine Feinde aufs Kreuz und grabe Dinosaurierknochen aus – all das in einer heiteren, leicht zugänglichen Handlung, bei der man kaum Mitgefühl empfindet.

Schieße Kühe in den Himmel, verkleide dich als Wache oder der Tod selbst, brenne Gras-Stapel ab, zeichne kunstvolle Formen mit dem Pflugwagen, überlebe einen Großangriff der Wachen, nachdem du die halbe Stadt getötet hast … Und das sind nur einige der verrückten Dinge, die du in Rustler tun kannst.

